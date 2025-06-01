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北卡阿帕拉契大學陳建宏 獲傑出教學獎

記者王明心／北卡報導
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陳建宏(左一)為華裔青少年舉辦AI和領導力工作坊。(陳建宏提供)
陳建宏(左一)為華裔青少年舉辦AI和領導力工作坊。(陳建宏提供)

北卡阿帕拉契亞州立大學(Appalachian State University)電腦資訊系統系教授陳建宏，因「教學用心、有遠見、有創新眼光」日前獲頒2025年北卡羅來納大學理事會(UNC Board of Governors)傑出教學獎。

陳建宏為Fairleigh Dickinson大學碩士、美國國際管理學院工商管理碩士及Claremont大學博士。他在阿巴拉契州立大學任教20多年，在該校沃克(Walker)商學院講授近30門學士和研究生課程。他曾出版三本教科書、100多篇同行評審的文章和論文集，擁有院長俱樂部教授職位，並獲得許多著名獎項。

沃克商學院院長Sandra Vannoy表示， 陳建宏的熱情、對創新的執著以及為學生創造變革性體驗的承諾，獲獎當之無愧。

陳建宏回想當年收到北卡幾所大學的錄取通知書，最後受到阿帕拉契致力全球教育的特點而吸引。而當年以國際學生身份來美國的他，當了老師後也有機會帶領學生走向國際。他說，學校裡從主管到系主任、院長和校長，大家都懷抱著對全球教育的熱情，全力支援他，讓他組織20多個前往中國、日本、西班牙、台灣和泰國的留學專案，帶領學生體驗不同國家的教育。

他說，教育工作讓他盡情發揮創造力設計課程，並與能跳脫思維框架的學生一起工作，培養其創新和批判性思維，他表示看到學生提出很棒的想法並取得成功時，心裡既振奮又滿足。任教20多年的他一直與學生保持聯繫，看到學生成功，覺得當老師非常值得。

教學之外，他不時為華裔第二代青少年演講AI和領導力課題，也為留學生寫了一本「學術牛人之教戰手冊」，希望能幫助他們發表學術論文於國際頂尖期刊。對他來說，無論做什麼，只要有創意，能讓別人受益，就值得做。

陳建宏獲得2025 年北卡羅來納大學理事會傑出教學獎。(陳建宏提供)
陳建宏獲得2025 年北卡羅來納大學理事會傑出教學獎。(陳建宏提供)
陳建巨集(左一)和朋友組織大叔級男團RTP Boyz，在在節慶活動上載歌載舞。(...
陳建巨集(左一)和朋友組織大叔級男團RTP Boyz，在在節慶活動上載歌載舞。(記者王明心/攝影)

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