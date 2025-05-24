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甘斯維爾台商會理事會議暨餐敘

【亞特蘭大訊】
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當天共有近30人與會。(甘斯維爾台商會提供)
當天共有近30人與會。(甘斯維爾台商會提供)

喬治亞州甘斯維爾台灣商會(TCCGG)日前在Northlake Thai Cuisine餐廳舉行第11屆第4次理事會議，由會長林恩如主持，約近30人與會。駐

喬治亞州甘斯維爾台灣商會日前舉行第11屆第4次理事會議，左二為會長林恩如。(甘斯...
喬治亞州甘斯維爾台灣商會日前舉行第11屆第4次理事會議，左二為會長林恩如。(甘斯維爾台商會提供)

當天會議，林恩如準備各式台灣點心，包括小王子麵、鹹蛋黃餅、黑糖青梅棒、鳳梨酥等招待。日前林恩如協助去年12月畢業的喬治亞州立大學電腦科學研究所台灣留學生林倚農找到工作，林倚農特別致贈鳳梨酥，林恩如說，這該歸功於甘斯維爾台商會，而將鳳梨酥分享與會理事。

會中，林恩如準備各式台灣點心，包括小王子麵、鹹蛋黃餅、黑糖青梅棒、鳳梨酥等招待。...
會中，林恩如準備各式台灣點心，包括小王子麵、鹹蛋黃餅、黑糖青梅棒、鳳梨酥等招待。(甘斯維爾台商會提供)

喬治亞州立大學電腦科學研究所台灣留學生林倚農寄予甘斯維爾台商會會長林恩如的感謝函...
喬治亞州立大學電腦科學研究所台灣留學生林倚農寄予甘斯維爾台商會會長林恩如的感謝函。(甘斯維爾台商會提供)

會議席中，回顧參加第31屆世界台灣商會聯合總會休士頓會議、辦理嚮應WHO「世界健康日」春季健行、贊助台灣春季園遊會與台灣傳統週表演等相關活動，同時展望第37屆北美洲台灣商會聯合總會達拉斯會議與7月慈善募款暨會長交接典禮籌備等事宜。

隨後全體理事一致票選通過，僑務促進委員、前秘書長朱佳欣高票當選第12屆副會長。

當天晚宴，特別邀請過去多年為亞特蘭大經濟文化辦事處負責國慶酒會餐點、Herban Fix Vegan Kitchen前東主主廚Wendy主廚。與會者互換專業訊息，充分交流商機。

鳳梨酥 喬治亞州 亞特蘭大

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