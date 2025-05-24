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全美華協攜手柯氏家庭基金會啟動獎學金 6月1日起高中和大學生可申請高額獎學金 培育未來華裔領袖

亞特蘭大訊
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全美華人協會(National Association of Chinese Americans, NACA)6月1日(周日)啟動「柯氏家庭基金會獎學金」(Ko Family Foundation Scholarship)，該獎項由柯氏家庭基金會慷慨捐助，旨在獎勵學術優異、展現領導力並積極參與社區服務的華裔美國學生。

據介紹，此獎學金共設兩大類別，將頒發給四名傑出學生，包括兩名高中畢業生(2026屆)與兩名大學一年級或二年級學生。高中生與大學生類別各設有一名一等獎得主，獎金高達一萬美元，另各設一名優秀獎得主，獎金兩千美元。

NACA董事會主席李秀蘭(Lani Wong)表示，「非常榮幸能與柯氏家庭基金會合作，推出這項具有深遠意義的計畫，不僅減輕學生的財務負擔，更重要的是激勵並培育能夠塑造華裔社群未來的領袖人物。」

依據規定，申請者須具備美國公民或永久居民身份，並擁有華裔背景(至少一名家長為華人)，高中生申請者須居住於喬治亞州或佛羅里達州，GPA至少3.5，SAT須達1400分或ACT達30分；大學生申請者則須畢業於上述兩州高中，並就讀於美國認可的大學，GPA達3.0以上。

申請截止日期為2025年9月30日(周二)，有意者可至NACA官方網站(https://www.naca-atlanta.org)查詢詳情並自6月1日起提交申請。

NACA為一非營利機構，致力於提升華裔美國人的福祉與社會影響力，透過社區服務、政策倡導與文化推廣，建立更具凝聚力與代表性的華人社群。如需更多資訊，可聯繫NACA通訊負責人Nellie Li，電郵：[email protected]，電話：617-877-7887。

華裔 華人 喬治亞州

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