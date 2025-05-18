住房可負擔 南卡、愛阿華、德州居全美前3

房地產網站根據各州待售房屋的價格實惠程度以及未來建造更多房屋的難易程度，對全美50州進行排名。(歐新社)

由於全美的住房短缺超過400萬套，房地產網站Realtor.com發布了一項針對住房負擔能力和住房供應的研究結果，結果發現南部和中西部地區房屋悄悄成為了「最有價值住房」。其中名列「住房可負擔程度」前三名為南卡羅來納州 、愛荷華州以及德州，而喬治亞州則名列第九。

該報告根據各州待售房屋的價格實惠程度以及未來建造更多房屋的難易程度，對全美50州進行排名。

喬州 排名靠前部分原因為它是2024年所有建築許可中，建造新住房佔50%以上的「僅七個州」之一。

在前十名「住房可負擔程度」中，喬州排名第九。據Realtor.com報導，總體而言，它是「在負擔能力和強勁房屋建設努力間取得平衡的幾個州之一」。

研究顯示，喬州與德州、佛州、加州、北卡、南卡和亞利桑納州一樣，是房屋建設和價格趨於平衡的州。

僅有不到20個州可「聲稱根據30%的收入規則，中等收入者可負擔得起中等住房」。

30%規則主要關注的是住房負擔能力的成本負擔。家庭每月若在住房上花費超過其收入30%，無論是租金形式還是房貸，都被視為負擔過重。

Realtor.com執行長Damian Eales表示，「解決住房負擔能力問題的唯一真正辦法是建造更多的房屋。」

「有一些州已取得進展，但其他許多州仍陷在住房成本飆升和庫存有限的惡性循環內。」

根據全國非營利組織Enterprise Community Partners分享的數據顯示，超過三分之一的喬州人住房負擔沉重，其中28%的人「負擔嚴重」。

根據Realtor.com的數據，根據可負擔性和房屋建造情況排名前10名，依序為：南卡羅來納州、愛阿華州、德克薩斯州、印第安納州、北卡羅來納州、南達科他州、內布拉斯加州 、阿肯色州、喬治亞州、明尼蘇達州