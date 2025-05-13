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維州勞登郡公校 對AI課堂運用定規範

特派員黃惠玲／綜合報導
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一項旨在規範課堂人工智能使用的政策，日前通過維吉尼亞州勞登郡公立學校課程與教學委員會審議，即將提交學校委員會全體審查表決。

這項編號5430的「人工智能使用政策」，將規範維州該郡師生在校課業中運用AI的行為。根據政策規定，只有經核准的生成AI工具，才能用於教學或課業輔助。不過，有教師提出意見稱，新的政策未對學生使用生成式AI完成作業做出規範為一大缺失。校委會也針對此部分做出修正。

針對該草案收到的特殊教育諮詢委員會反饋，修正條文明確禁止教師在未經人工審核的情況下，完全依賴生成式AI進行評分或課程設計。

該委員會同時建議成立AI倫理委員會，納入殘障社群代表以完善政策細節。

當天會議的公開陳述環節中，教師魏斯科普夫(Andrea Weiskopf)對該項政策未要求學生透明使用AI提出質疑，她說，「顯然在座無人經歷過被學生用AI作業欺騙的困境。」她提到，「政策只規範教師透明度，卻未對學生設限。我主張學生應僅在教師指導下使用AI。」

事實上，生成式 AI 發展迅速，許多教師還沒反應過來，學生卻已經得心應手。美國丕優研究中心今年1月份調查顯示，2024年全美四分之一(26%)的13到17歲青少年會使用 ChatGPT輔助寫作業，比2023年的13%增加一倍。

對此，委員會主席謝爾諾夫(Lauren Shernoff)等人表決通過修正案，明訂學生「必須透明揭露運用生成式AI輔助學習的方式與目的」，隨後決議將政策推進下一階段。

校委會表示，該政策將逐年檢視以因應技術發展。

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