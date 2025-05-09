慶祝母親節 亞城台灣基督長老教會一家一菜聚餐

亞特蘭大台灣基督長老教會日前為慶祝母親節，舉辦聚餐活動，約有逾60人參與。(主辦單位提供)

亞特蘭大 台灣基督長老教會日前為慶祝母親節 ，舉辦一家一菜聚餐活動，當天約有逾60人參與。

活動一早首先進行例行好厝邊活動，包括歌仔戲及太極拳課程，中午進行potluck聚餐，並由亞特蘭大台灣人愛樂合唱團演唱兩首歌曲，頌讚媽媽的偉大；現場並進行抽獎及猜拳遊戲，贏家可得到新鮮水果及精美擺花，十分開心。下午則繼續進行書法習作課程。

亞特蘭大台灣基督長老教會每周二舉行好厝邊活動，上午10時先進行歌仔戲課程，11時太極拳課，12時聚餐，下午1時為書法習作。歡迎僑界朋友們參與，意者可聯繫郭秀勉：(404)452-1639。

亞特蘭大台灣基督長老教會也將在5月26日至30日上午9時至下午3時舉辦兒童暑期聖經學校 (Vacation Bible School, VBS)，凡介於K至6年級的學童皆可報名。費用50元，請於5月26日付款(現金或支票)。學生註冊網址：https://forms.gle/SdCTQvCRmidZV9Bn6；7年級以上者也可報名同工，報名網址：https://forms.gle/XEvkTJTzYcD3GKGY9。