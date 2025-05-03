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Q1利潤雖超出預期 UPS將裁員2萬人

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
在不確定的經濟形勢下，聯合包裹服務公司(UPS)將裁員2萬人以降低成本。(UPS臉書)
在不確定的經濟形勢下，聯合包裹服務公司(UPS)將裁員2萬人以降低成本。(UPS臉書)

聯合包裹服務公司(UPS)今年第一季利潤超出市場預期。然該公司表示，在不確定的經濟形勢下，以及預計其最大客戶亞馬遜(Amazon)銷量將疲軟的情況下，將裁員2萬人以降低成本。

UPS表示，預計到2025年，透過裁員以及在6月底前關閉73棟租賃和自有建築，將節省35億元。4月29日開盤前，該公司股價上漲近2%。

由於川普徵收大規模關稅造成貿易減緩，並導致企業因預期需求受到衝擊而削減成本。對於包裹遞送公司來說，經濟放緩可能會減少企業之間對運輸服務的需求。

UPS執行長Carol Tome表示，此為重新配置網絡和降低業務成本而採取的行動非常及時。

UPS表示，由於經濟不確定性，不會提供任何有關全年前景的更新，儘管該公司已經透過裁員、關閉倉庫、提高自動化程度和出售資產來降低成本。

UPS去年已表示裁員1萬2000人。該公司預計2025年的離職福利和租賃相關費用將在4億至6億元之間。

這家總部位於亞特蘭大的包裹遞送公司今年1月稱，正在加快削減其最大客戶亞馬遜的數百萬次遞送計畫，到2024年，亞馬遜的遞送收入將占其總收入的11.8%。

在美國決定從5月2日起對每筆銷售最高800元的免稅商品徵收關稅後，UPS來自與中國相關的廉價電子商務賣家Temu PDD.O和Shein的銷量也急劇下滑。

根據倫敦證券交易所(LSEG)彙編的數據，UPS第一季營收小幅下降至215億元，但超過華爾街預期的210.5億元。

UPS第一季盡管貨運量下降，但受航空貨運量增加和每件貨物收入提高的推動，該公司美國國內業務收入增長1.4%，達到144.6億元。

該公司公布的調整後每股利潤為1.49元，高於預期的1.38元。

這家全球最大的包裹遞送公司在1月預測全年營收為890億元，營業利潤率約為10.8%。

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