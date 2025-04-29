亞城面臨高達2000萬赤字 擬裁員、減預算

亞特蘭大財政赤字高達2000萬元，市府官員表示，可能會進行裁員和大幅削減開支。(市府臉書)

亞特蘭大 市的財政赤字高達2000萬元，市府官員表示，可能會進行裁員和大幅削減開支。市長狄更斯(Andre Dickens)計畫近期提出新的預算。

亞城市議會財政委員會主席、議員舒克(Howard Shook)表示，與前幾年相比，今年市預算將出現萎縮。「我們將不得不像公共和私營部門的許多人一樣，經歷同樣的緊縮政策。」

舒克表示，行政和財務部門已採取措施，試圖在6月30日本財年結束前盡可能地縮減赤字額度。

舒克表示，亞特蘭大正努力填補今年預算中的2000萬元缺口。市長狄更斯將於下周向市議會提交他的預算提案。該市須在6月底之前通過新的平衡預算。

舒克表示，他認為重點將放在裁減部分勞動力。

市長新聞秘書史密斯(Michael Smith)告訴FOX 5電視台，該市的處境並非獨一無二。

史密斯說，市長狄更斯致力於建立一個安全、繁榮的亞特蘭大，為所有社區創造未來的機會。「一旦擬議的新預算出台，公眾將看到其預算反映了這些價值觀，同時保護了本市的財政健康和彈性。」

據舒克稱，最近發生的幾起事件導致了預算缺口，包括暴風雪、前總統卡特 的葬禮，以及為新的亞特蘭大公共安全培訓中心(Atlanta Public Safety Training Center)提供保全，該中心已成為破壞者和反對分子的目標。

舒克說，該市每個部門都被要求須詳細闡述預算要求。

而據報導，在新財年開始前，招聘空缺職位都需要市長辦公室的特別批准。

在川普政府推出削減成本計畫DOGE之後，亞城官員們還在等待確認預期的聯邦資金是否仍然可用。

該市也必須為明年的重大活動做好規畫，其中包括2026年國際足總世界盃 (FIFA World Cup)的籌備工作。

舒克說，預計此次活動的公共安全成本將會很高。