坎普簽署法案 將退州所得稅並降低稅率

根據喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)15日簽署的一項法案，喬州 納稅人將從今年春季稍晚可開始獲得高達500元的退稅 。

坎普也簽署了降低今年州所得稅稅率的法案。州政府官員估計，這兩項法案將在未來15個月內為納稅人帶來超過20億元的退稅收入。

「我們採取這項措施的原因很簡單：我們知道這是你們的錢，不是政府的，」坎普在卡布郡(Cobb) Coca-Cola Roxy音樂廳說道。「你自己最清楚如何花這筆錢。」

近年來，隨著疫情 後經濟中州儲備金和「應急」(rainy day)資金的膨脹，州長和立法領導人已將減稅和退稅作為優先事項。喬州2024財年結束時儲備金約為165億元。

喬州眾議會第112號法案將花費其中約12億元退還所得稅。個人或已婚人士單獨申報者將獲得最高250元的退款。一家之主最多可獲375元，而共同申報的夫婦最多可獲得500元。

要獲得全額退款，納稅人必須在2023年和2024年全年居住於喬州，並且提交了這兩年的所得稅申報。此期間內部分時間居住於喬州的民眾如果兩年都提交了州稅申報表，將有資格獲得部分退款。

如果民眾積欠州政府稅款或在2023年繳納的稅款少於允許的最高退款金額，可能只會收到部分退款。

退款將透過直接存款或支票形式寄達，取決於申報人在退稅時選擇的偏好。喬州稅務廳將於5月底和6月初開始向已提交納稅申報表的人發放退款。

同時，坎普也簽署了眾議會第111號法案，將今年該州個人和企業所得稅稅率從5.39%降至5.19%。這是議會近年來批准的一系列減稅措施中的最新一項。

這項措施將在2026財年為納稅人省下額外的10億元，但個人納稅人可能不會注意到這一點。

傾向自由派的喬州預算與政策研究所(Georgia Budget and Policy Institute)的分析發現，位在中等收入的20%納稅人(年收入在4萬5800元至7萬9500元之間)平均每年可減稅70元。底層收入20%者(年收入低於2萬4400元者)平均減稅10元。

同時，收入位於最高1%者(年收入超過76萬9300元者)每年平均可減稅2787元。