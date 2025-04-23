佛州東方玥藝術畫會 展出87張畫作

奧蘭多台商會會長李麗玲(左至右)、前中佛州中美協會會長江昭瑢、駐邁阿密經文處處長周啟宇、蔡麗麗、僑務諮詢委員王成章、僑務促進委員梁桂台及僑務顧問詹翠華。(主辦方提供)

為推廣藝術及鼓勵創作分享，東方玥藝術畫會在奧蘭多中國城第一銀行活動中心舉辦首次師生聯展，畫會老師劉筱玥(Grace Liu)帶領奧蘭多地區逾70位7歲至近60歲的老少畫家分享創作，共展出87張作品。

該畫展開幕招待會日前吸引逾200名僑界及華洋人士與會。畫會負責人劉筱玥表示，參展畫家中有初學的學生，也有多位畫齡逾幾十年的老畫家，希望借此次展出，讓大奧蘭多地區的人認識這群藝術家，讓藝術涵養滲透到每個家庭，進一步激發學員創作熱情。

在開幕招待會中，畫會免費送出100幅複製畫和許多與藝術有關的書及畫筆，並提供多幅原創畫作現場抽獎及簡餐，供聯誼交流分享。

為了普及藝術和「人人買得起畫」的願景，展品價格均有折扣，原創畫作399元起至8000元不等，複製畫作已裝裱，依尺寸分別價位不同，39元至160元，當地一名小學教師以39元購買七歲小藝術家的一張複製畫，讓小畫家相當開心。