亞特蘭大機場 蟬聯全球最繁忙 2024年旅客量1.08億人次

亞特蘭大機場2024年再度蟬聯全球最繁忙機場。(機場臉書)

哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大 國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International)再次被評為全球最繁忙的機場，就像過去25年幾乎每年一樣。全美還有達拉斯沃斯堡(Dallas Fort Worth，第二)、丹佛(第六)、芝加哥 歐海爾(Chicago O'Hare，第八)等三大機場，擠入全球前十名。

本周是亞城機場的百歲生日，去年，該機場客流量達1.081億人次。根據國際機場協會(Airports Council International World)日前發布的行業組織初步數據，這一數字比2023年的1.047億有所增加。

總部位於亞特蘭大的達美航空及其子公司占該機場2024年客流量的78%。

自1998年以來，哈茲菲爾德-傑克遜機場一直是世界上最繁忙的機場，但在2020年新冠疫情 期間，曾被中國廣州的白雲機場超越。

2024年，杜拜國際機場以9230萬人次的客流量位居第二，其次是達拉斯沃斯堡國際機場，客流量為8780萬人次。

亞特蘭大2024年的旅客總數仍比疫情前的2019年1.1億人次低了2.2%，但機場官員表示這種情況將會改變。

他們預計未來五年內每年的客流量將達到1.25億人次。

丹佛國際機場(Denver International Airport)則拿下全球第六繁忙機場，該機場去年展現出美國航空樞紐的強勁客流增長，其旅客吞吐量較2019年水平增長逾19%，較2023年同期亦提升近6%。

芝加哥歐海爾國際機場目前客運量位居全球第八，雖較2019年水平仍下降約5%(但較2023年增長約8%)，機場首席執行官埃爾巴基(Erbacci)表示，該樞紐正蓄勢待發，即將迎來更強勁的增長態勢。