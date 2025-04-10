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與阿拉巴馬州爭水資源 聯邦法官挺喬州

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
在有關喬治亞州與阿拉巴馬州的水源爭端一事上，近日聯邦法官的裁決偏向喬州。圖為喬州的查塔胡奇河(Chattahoochee)一景。(美聯社)
在有關喬治亞州與阿拉巴馬州的水源爭端一事上，近日聯邦法官的裁決偏向喬州。圖為喬州的查塔胡奇河(Chattahoochee)一景。(美聯社)

一名聯邦法官在近期喬治亞州與阿拉巴馬州的水資源糾紛中站在了喬州這一邊，維持了大亞特蘭大地區的供水分配。

近日有關阿拉圖納湖(Allatoona)水源分配的糾紛中，一名聯邦法官站在喬州、美國陸軍工程兵團(U.S. Army Corps of Engineers)、亞特蘭大區域委員會(ARC)和卡布郡-瑪麗埃塔水務局(Cobb County-Marietta Water Authority)的一邊。

該決定維持了工程兵團2021年的決定，即批准亞特蘭大都市區從該湖泊獲取供水請求，並分配更多的水源以滿足卡特斯維爾(Cartersville)和巴托郡(Bartow)的長期需求。

阿州則對聯邦機構的決定提出質疑，稱該決定會從由阿拉巴馬-庫薩-塔拉普薩(ACT)河流域向喬州中的水分配過多給喬州。

美國地區法官阿里汗(Loren AliKhan)在一份長達38頁的判決書中寫道，經過徹底的分析、事實調查和經驗，工程兵團認定，批准喬州的供水請求對阿州的供水需求幾乎沒有影響。

ARC總經理傑克遜(Danny Jackson)對此表示讚賞，「經過數十年的訴訟，很高興能得到最終判決，為所有ACT利益相關者帶來期待已久的確定性。」

在與佛羅里達州同樣歷經多年的水資源之戰中，聯邦最高法院同樣站在了喬州這一邊。2021年法官裁決指出，佛州未能證明其指控，即喬州消耗查塔胡奇河(Chattahoochee)和弗林特河(Flint)流域的水導致佛州阿巴拉契科拉灣(Apalachicola Bay)牡蠣產業失敗。

隔年，來自谷內郡(Gwinnett)、福賽斯郡(Forsyth)和霍爾郡(Hall)供水系統的代表與喬州達成協議，保證至2050年都能使用拉尼爾湖(Lake Lanier)的水。

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