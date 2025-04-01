逾45萬不活躍選民 喬州計畫刪除

喬治亞州計畫從其選民登記冊中刪除逾45萬選民，這將是美國歷史上最大規模的選民登記刪除行動之一。(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州計畫從其選民登記 冊中刪除逾45萬個不活躍的選民，這將是美國歷史上最大規模的選民登記刪除行動之一。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，今年夏天，約有45萬5000名不活躍選民(inactive voter)將由該州的登記名單中刪除。電子登記資訊中心(Electronic Registration Information Center, ERIC)確定了超過一半即將遭取消的登記紀錄，其中共涉及24個州，並包括確定選民何時搬離州外，不再具有投票 資格的資料。

州選舉主任埃文斯(Blake Evans)說，「我們希望在法律允許的範圍內盡一切努力，獲得盡可能乾淨的選民名單。」

根據喬州 法律，當選民看似已經搬家(例如填寫了地址變更表格)時，他們就會變成「不活躍」選民。如果他們錯過之後的兩次大選，其登記資格將被取消。

這是ERIC自2021年開始運作以來，第一次刪除被指定為「不活躍」的選民。

「ERIC是目前最好的工具，它為我們提供了其他地方無法獲得的寶貴信息，」埃文斯說。

根據該媒體報導，在那些將被取消登記的選民中，ERIC發現有25萬5000名選民已搬離該州，因此沒有資格在喬州選舉中投票。

另外10萬人的喬州選民登記將被取消，因為他們過去九年沒有在該州投票。喬治亞州的「要麼使用，要麼失去」(use it or lose it)法律規定，如果公民在五年內沒有聯繫選舉官員並錯過兩次大選，他們將失去登記資格。

另外10萬筆選民登記也將變成無效，因為ERIC發現發給這些選民的選舉郵件被退回，無法送達。

該州投票維權人士表示，他們擔心活躍選民可能因此失去投票資格。

民權組織Georgia Coalition for the People's Agenda執行董事巴特勒(Helen Butler)說，人們不應該因為沒有投票而被取消資格。

他表示，「當你查看選民登記統計數據時，你會發現有很多登記投票的人，是因為對候選人不滿而沒有去投票。他們決定不投票，這是他們的權利。」