實施庇護政策者 喬州議會擬提控、罰款

喬州州參議員提勒里提案，將允許對任何實施庇護政策者提起訴訟。(喬州州參議會臉書)

共和黨州立法者正試圖支持總統川普打擊非法移民 的行動，並威脅要對抵抗的地方官員提起訴訟、罰款，甚至可能判處監禁。

根據美聯社使用法案追蹤軟件Plural進行的分析，今年有超過20個州的立法者提交了「庇護 政策」的法案，這些政策限制了與聯邦移民當局的合作。在此同時，有一些州則禁止庇護政策，且正提議懲罰違反禁令的市長、市議會成員和其他政府官員。

喬治亞州共和黨州參議員提勒里(Blake Tillery)表示，上述法案目標是向「對地方政府和地方官員不遵守喬州 移民法而感到不滿者提供支持」。他的法案允許對任何實施庇護政策者提起訴訟。該法案最近在州參議會通過，現已提交州眾議會。

反對者擔心，這項立法可能會導致當地警察和警長，因害怕被起訴而將移民拘留超過聯邦法律規定的時間。

喬州去年通過的一項法律要求當地執法部門與聯邦當局合作，識別並拘留非法居留的移民，否則將失去州政府資金並面臨輕罪指控。州參議會最近通過的立法進一步加強了這一要求，允許人們對違反禁令的地方政府、官員和員工提起訴訟。

喬州的移民和倡導者表示，如果該法案通過，可能會在擔心ICE官員在家中、教堂或學校逮捕親人的移民社區引發更多恐懼。亞特蘭大移民律師庫克(Charles Kuck)反對該法案，他表示，地方人士試圖通過立法來討好川普，但這些立法並不能解決任何問題。

喬治亞州警長協會(Georgia Sheriffs' Association)副執行主任米契爾(Mike Mitchell)表示，該組織對該法案持「中立」立場，但稱警長們已在遵守移民法。

喬州民主黨州參議員梅里特(Nikki Merritt)表示，「我們正在威脅那些盡最大努力保護社區安全的當地執法人員。」

這些州的提案陸續出台之際，川普政府也開始對那些採取政策阻礙移民及海關執法局(ICE)逮捕和驅逐行動的地方政府採取法律行動。例如司法部已對伊州、芝加哥市和庫克郡提起訴訟，指控它們因不與移民當局合作而違反聯邦法律。

路易斯安納州去年通過了一項法律，要求執法機構「盡最大努力」執行聯邦移民法。本月早些時候，路州檢察長穆里爾(Liz Murrill)對新奧爾良警長辦公室提起訴訟，指控其違反了該州禁止庇護移民政策的規定。

推出反庇護措施的州，還有南達科他州、佛州、田納西州、懷俄明州、新罕布夏州等。

其中南達科他州共和黨州長羅登(Larry Rhoden)在接替前州長諾姆(Kristi Noem)後，簽署的第一項法案就是一項反庇護措施。諾姆後被川普選為國土安全部部長。他所簽訂的該項法律，禁止州和地方政策限制與聯邦官員就個人移民身份進行溝通，但該法律並未包含任何處罰條款。