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喬州愛滋病毒感染病例 全美最多 亞城最嚴重

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據一份新的研究顯示，喬治亞州是全美愛滋病毒病例報告數量最多的州。

這項研究是環球藥局(Universal Drugstore)根據CDC數據彙編而成。其中發現喬州愛滋病毒感染率為每10萬居民中有23.1例，為全美最高；其次是路易斯安納州，每10萬居民中有18.2例；內華達州為17.7例。全美平均則為每10萬居民中有11.8例。

在喬州，亞特蘭大的愛滋病毒流行尤為嚴重。根據亞特蘭大憲報(AJC)對富頓郡消除愛滋病毒部門(Fulton Country Department of HIV Elimination)主任奇克(Jeff Cheek)的採訪，亞城都會區2021年愛滋病毒新診斷率位居全美第三，其中亞特蘭大又佔當地所有新增愛滋病毒診斷病例的一半以上。截至2022年，亞特蘭大有4萬3257人感染愛滋病毒，其中以非裔受到的影響尤其嚴重；儘管亞特蘭大非裔佔人口的33%，但愛滋病毒感染病例則佔了所有的72%。

根據國家醫學圖書館(National Library of Medicine)發表的一份關於包含白人及非裔的亞特蘭大男男性行為愛滋病毒護理差異的報告，非裔中較高的愛滋病毒感染率「被指是由結構性種族主義和獲得護理的障礙所致」(hypothesized to be driven by structural racism and barriers to care)。

富頓郡委員會性健康計畫主任奧尼爾(Joshua O'Neal)表示，當審視整個人口和種族差異時，會發現在感染愛滋病毒這一塊沒有種族正義，「我認為關注非裔和棕色人種很重要。」

然而，由於人們越來越關注愛滋病毒預防和獲得照護的機會，喬州和全美各地的愛滋病毒感染率由2018年到2022年分別下降了12%；從2018年到2020年則下降了13.5%。

除愛滋病毒外，喬州的猴痘病例數也名列前茅，每10萬居民中有17.4例，為全美第二高，僅次於紐約州的20.8例。總體而言，喬州在性傳染病感染(STI)方面排名全美第六高。

從地區來看，東南部是全美受性病感染影響最嚴重的地區，性病感染病例最多的十個州中有八個位於南部。前十名依序為：密西西比州、阿拉斯加州、北卡羅來納州、阿拉巴馬州、阿肯色州、喬州、路易斯安納州、南卡羅來納州、內華達州、佛羅里達州。

完整報告可查看：https://reurl.cc/zp5AoQ

喬州 亞特蘭大 非裔

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