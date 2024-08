Kim and Park律師事務所爭取賠償與正義 專精傷害、車禍、滑倒、意外死亡與移民等五大領域

車禍事故賠償無論是對肇事者或受害者,在訴訟過程中,都是強大的壓力。

Kim and Park律師事務所(Kim and Park Attorneys at Law)是由兩名年輕但經驗豐富的韓國律師Alberto Kim與Robert Park共同創立,專精處理各類個人傷害及移民 案件。該事務所還特別聘請精通中文的韓賢彬(Jenny)擔任專案經理,旨在為更多華人社群提供服務,幫助他們爭取應得的賠償與正義。

Kim And Park律師事務所擅長處理各類訴訟,包括人體傷害、車禍及貨車意外、摔傷、滑倒及絆倒事故,尤其是在餐館工作時滑倒受傷,及意外死亡事故,以及移民申請等。據統計,該事務所自2017年開業以來,已為委託人索回賠償金超過3000萬美元,積累了豐富的經驗。以下為專業服務涵蓋五大領域:

1. 個人傷害 (Personal Injury):當他人或企業的疏忽導致個人受到傷害時,受害者有權向責任方請求賠償。Kim and Park的律師團隊將:

․調查傷害原因;

․收集關鍵證據,如警察報告和目擊者證詞;

․展示傷害的嚴重性以及短期和長期影響;

․與被告的保險 公司進行談判,以爭取最高賠償;

․如果和解金不足以補償損失,將代表客戶提起訴訟。

2. 車禍及貨車事故 (Auto and Trucking Accidents):車禍受害者面臨巨大的壓力,如醫療費用、收入損失及情感痛苦。保險公司經常否認賠償要求,或低估傷害的嚴重性,並試圖壓迫受害者接受不合理的和解。Kim and Park的律師將確保獲得應得的賠償。

3. 場所責任與滑倒事故 (Premise Liability and Slip and Falls):根據喬治亞州法律,企業有責任保持場所的安全,這包括防止在其場所發生的犯罪行為。Kim and Park律師事務所專精處理包括滑倒事故、疏忽安保導致的襲擊、強姦或性侵犯等案件,為受害者爭取賠償。

4. 意外死亡 (Wrongful Death):某些傷害事件可能導致親人的不幸去世,這給家屬帶來巨大的情感和經濟負擔。Kim and Park將協助家屬在民事訴訟中追究責任方的責任,並爭取應有的賠償。

5. 移民案件 (Immigration):無論移民案件多麼簡單或複雜,Kim and Park律師事務所都將提供專業支持,包括家庭贊助移民、就業 移民、投資移民、商業或個人簽證、自然化、身份調整、遞解出境辯護等。