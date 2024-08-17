Kim and Park律師事務所爭取賠償與正義 專精傷害、車禍、滑倒、意外死亡與移民等五大領域
Kim and Park律師事務所(Kim and Park Attorneys at Law)是由兩名年輕但經驗豐富的韓國律師Alberto Kim與Robert Park共同創立，專精處理各類個人傷害及移民案件。該事務所還特別聘請精通中文的韓賢彬(Jenny)擔任專案經理，旨在為更多華人社群提供服務，幫助他們爭取應得的賠償與正義。
Kim And Park律師事務所擅長處理各類訴訟，包括人體傷害、車禍及貨車意外、摔傷、滑倒及絆倒事故，尤其是在餐館工作時滑倒受傷，及意外死亡事故，以及移民申請等。據統計，該事務所自2017年開業以來，已為委託人索回賠償金超過3000萬美元，積累了豐富的經驗。以下為專業服務涵蓋五大領域：
1. 個人傷害 (Personal Injury)：當他人或企業的疏忽導致個人受到傷害時，受害者有權向責任方請求賠償。Kim and Park的律師團隊將：
․調查傷害原因；
․收集關鍵證據，如警察報告和目擊者證詞；
․展示傷害的嚴重性以及短期和長期影響；
․與被告的保險公司進行談判，以爭取最高賠償；
․如果和解金不足以補償損失，將代表客戶提起訴訟。
2. 車禍及貨車事故 (Auto and Trucking Accidents)：車禍受害者面臨巨大的壓力，如醫療費用、收入損失及情感痛苦。保險公司經常否認賠償要求，或低估傷害的嚴重性，並試圖壓迫受害者接受不合理的和解。Kim and Park的律師將確保獲得應得的賠償。
3. 場所責任與滑倒事故 (Premise Liability and Slip and Falls)：根據喬治亞州法律，企業有責任保持場所的安全，這包括防止在其場所發生的犯罪行為。Kim and Park律師事務所專精處理包括滑倒事故、疏忽安保導致的襲擊、強姦或性侵犯等案件，為受害者爭取賠償。
4. 意外死亡 (Wrongful Death)：某些傷害事件可能導致親人的不幸去世，這給家屬帶來巨大的情感和經濟負擔。Kim and Park將協助家屬在民事訴訟中追究責任方的責任，並爭取應有的賠償。
5. 移民案件 (Immigration)：無論移民案件多麼簡單或複雜，Kim and Park律師事務所都將提供專業支持，包括家庭贊助移民、就業移民、投資移民、商業或個人簽證、自然化、身份調整、遞解出境辯護等。
Kim and Park律師事務所擁有專業的華人翻譯，確保溝通無障礙。同時，該事務所提供免費諮詢服務。若有任何個人受傷或移民相關問題，可撥打中文專線聯繫Jenny韓賢彬：678-488-6625，辦公室電話：770-305-6252，傳真：877-705-6637，或發電子郵件至[email protected]。事務所地址為3065 Peachtree Industrial Boulevard, #200 and 210, Duluth, GA 30097。更多詳情請訪問律師事務所網站：www.kimandparklaw.com。
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