喬州出現Peachtree Pass短信詐騙 FBI示警收費公路用戶欺詐SMS已到令人擔憂程度

喬州道路管理當局公布詐騙短信內容,強調千萬不要點擊鏈接。(STRA提供)

負責Peachtree Pass收費通行證的喬治亞州 道路和收費管理局(Road & Tollway Authority, SRTA)向大眾發出警告,最近已有不少人收到電話簡訊(SMS),要求支付逾期未繳收費道路費用。該管理局強調這是項詐財行為,他們絕對不會透過電子郵件或短信收費,千萬不要點擊短信提供的連結,只能從合法的官網:Mypeachpass.com檢查並監控自己的帳戶。

據指出,消費者接收到的詐騙短信內容如下:「喬治亞州收費服務:我們注意到您的記錄上有11.69美元的未付款項。為避免50.00美元的滯納金,請訪問https://georgiasunpasstollservices.com結清餘額。」(Georgia toll services: We've noticed an outstanding toll amount of $11.69 on your record. To avoid a late fee of $50.00, visit https://georgiasunpasstollservices.com to settle your balance.)

道路收費管理局表示,當前垃圾郵件、網絡釣魚 電子郵件和短信,以及機器人電話(robocalls)氾濫,並引述聯邦調查局(FBI )警告說,最近公眾關於針對收費公路用戶的欺詐SMS短信詐騙達到了令人擔憂的程度。

據FBI互聯網犯罪投訴中心(IC3)統計,該中心已收到超過2000起投訴,報告至少來自三個州的路費收集服務的欺詐短信。投訴信息顯示,詐騙可能正在從一個州轉移到另一個州。這些短信或電子郵件釣魚詐騙,通常會試圖引誘客戶訪問虛假網站,以奪取個人信息,甚至會載病毒感染的程式。

道路管理局呼籲,如果收到類似上述內容的短信或電子郵件(內容可能略有不同),應立即刪除。切勿以任何方式回應短信或電子郵件,不要點擊任何鏈接,不要打開任何附件,更不要向任何提到的網站提供任何數據內容。

該管理局說,如果不回應、不點擊鏈接或不分享任何個人信息,通常不會陷入風險。但如果不幸已點擊或回應可疑短信,甚至提供了個人信息,應立即聯繫該局客服中心以幫助保護個資。然後,還要同時採取以下步驟來保護自己的身份和財務信息:

‧向FBI的互聯網犯罪投訴中心(IC3)提交投訴,可上網www.ic3.gov,並確保提供包括:短信來源的電話號碼,及短信中列出的網站。

‧使用Mypeachpass.com合法網站檢查並監控自己的帳戶。

‧任何不熟悉的費用都要再三質疑。

該當局表示,接收到詐騙信息令人沮喪和厭煩,他們對這些騙子給Peachtree Pass客戶帶來的不便表示歉意。道路和收費管理局為員工提供年度必修的網絡安全培訓,並採用最新技術來保護客戶的數據和信息免受犯罪活動的風險。遇到任何安全疑慮可在周一到周五上午5時30分到下午7時致電該客服中心:1-855-724-7277。