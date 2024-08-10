我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

喬州出現Peachtree Pass短信詐騙 FBI示警收費公路用戶欺詐SMS已到令人擔憂程度

亞特蘭大訊
喬州道路管理當局公布詐騙短信內容，強調千萬不要點擊鏈接。(STRA提供)
喬州道路管理當局公布詐騙短信內容，強調千萬不要點擊鏈接。(STRA提供)

負責Peachtree Pass收費通行證的喬治亞州道路和收費管理局(Road & Tollway Authority, SRTA)向大眾發出警告，最近已有不少人收到電話簡訊(SMS)，要求支付逾期未繳收費道路費用。該管理局強調這是項詐財行為，他們絕對不會透過電子郵件或短信收費，千萬不要點擊短信提供的連結，只能從合法的官網：Mypeachpass.com檢查並監控自己的帳戶。

據指出，消費者接收到的詐騙短信內容如下：「喬治亞州收費服務：我們注意到您的記錄上有11.69美元的未付款項。為避免50.00美元的滯納金，請訪問https://georgiasunpasstollservices.com結清餘額。」(Georgia toll services: We've noticed an outstanding toll amount of $11.69 on your record. To avoid a late fee of $50.00, visit https://georgiasunpasstollservices.com to settle your balance.)

道路收費管理局表示，當前垃圾郵件、網絡釣魚電子郵件和短信，以及機器人電話(robocalls)氾濫，並引述聯邦調查局(FBI)警告說，最近公眾關於針對收費公路用戶的欺詐SMS短信詐騙達到了令人擔憂的程度。

據FBI互聯網犯罪投訴中心(IC3)統計，該中心已收到超過2000起投訴，報告至少來自三個州的路費收集服務的欺詐短信。投訴信息顯示，詐騙可能正在從一個州轉移到另一個州。這些短信或電子郵件釣魚詐騙，通常會試圖引誘客戶訪問虛假網站，以奪取個人信息，甚至會載病毒感染的程式。

道路管理局呼籲，如果收到類似上述內容的短信或電子郵件(內容可能略有不同)，應立即刪除。切勿以任何方式回應短信或電子郵件，不要點擊任何鏈接，不要打開任何附件，更不要向任何提到的網站提供任何數據內容。

該管理局說，如果不回應、不點擊鏈接或不分享任何個人信息，通常不會陷入風險。但如果不幸已點擊或回應可疑短信，甚至提供了個人信息，應立即聯繫該局客服中心以幫助保護個資。然後，還要同時採取以下步驟來保護自己的身份和財務信息：

‧向FBI的互聯網犯罪投訴中心(IC3)提交投訴，可上網www.ic3.gov，並確保提供包括：短信來源的電話號碼，及短信中列出的網站。

‧使用Mypeachpass.com合法網站檢查並監控自己的帳戶。

‧任何不熟悉的費用都要再三質疑。

該當局表示，接收到詐騙信息令人沮喪和厭煩，他們對這些騙子給Peachtree Pass客戶帶來的不便表示歉意。道路和收費管理局為員工提供年度必修的網絡安全培訓，並採用最新技術來保護客戶的數據和信息免受犯罪活動的風險。遇到任何安全疑慮可在周一到周五上午5時30分到下午7時致電該客服中心：1-855-724-7277。

FBI 喬治亞州 釣魚

上一則

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

下一則

西北大學、台灣大學 再次簽訂校對校合作備忘錄

延伸閱讀

華郵：FBI曾懷疑川普2016年拿埃及政治獻金 遭當時司法部阻止調查

華郵：FBI曾懷疑川普2016年拿埃及政治獻金 遭當時司法部阻止調查
「他愚弄了所有人」 前FBI特工性侵女童判終身監禁

「他愚弄了所有人」 前FBI特工性侵女童判終身監禁
前FBI特工性侵女童判終身監禁 母控訴：他愚弄了所有人

前FBI特工性侵女童判終身監禁 母控訴：他愚弄了所有人
追查刺殺未遂案 川普同意接受FBI約談

追查刺殺未遂案 川普同意接受FBI約談

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸