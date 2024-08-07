我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

AP非裔課程違反州法 喬州督學不批准

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州督學伍茲(Richard Woods)表示，不會批准學校開設AP非裔研究課程，因為其違反了州法。(美聯社)
喬州督學伍茲(Richard Woods)表示，不會批准學校開設AP非裔研究課程，因為其違反了州法。(美聯社)

想在新的學年修讀AP非裔研究課程(AP African American Studies)的喬治亞州高中生，有可能無法獲得該課程的大學學分。

喬州督學伍茲(Richard Woods)表示，他不會批准學校開設該課程，因為違反了該州法律。

他說，課程框架中的某個概念違反了喬州的「分裂概念法」(Divisive Concept Law)。在亞特蘭大公立學校(Atlanta Public Schools)教授該課程的布朗(Rashad Brown)則不同意這種說法。「如果要用這種邏輯，那麼教授任何類型的歷史都會很困難。」

該課程的框架是由大學董事會開發的。

伍茲表示，多元交織性(intersectionality)話題違反了2022年通過的喬州分裂概念法。

該法禁止在課堂上出現暗示某一種族天生優越、美國為種族主義國家或人們應該因為自己的種族而感到不舒服的概念。

在此框架中，多元交織性被描述為「透過非裔女性的社會、經濟和政治認同與不平等和特權制度的相互作用，來理解其獨特經驗的框架」(a framework for understanding the distinct experiences of Black women through the interactions of their social, economic, and political identities with systems of inequality and privilege)。

伍茲在聲明中表示，對他而言這就是遵守法律。如果他推動此項課程獲得批准，將違背其就職誓言，並要求州教育委員會和當地學區無視此法。

「這是更廣泛策略的一部分，旨在破壞我們的多樣性並消除非裔歷史，」州參議員梅里特(Nikki Merritt)說。

當州長坎普(Brian Kemp)簽署分裂概念法時，他表示這是為了確保準確地教授歷史，讓「我們的教室不會成為那些想向孩子灌輸黨派政治議程者的棋子。」

喬州 非裔 喬治亞州

上一則

芝全代會抗議路線 聯邦法官下周裁決

下一則

剝削移民工人 費城檢察官起訴搬家公司

延伸閱讀

馬斯克贊助的政治行動委員會 蒐集選民個資 密西根要查

馬斯克贊助的政治行動委員會 蒐集選民個資 密西根要查
巴奧／還有比這更刺激的嗎？極限皮艇首次入奧

巴奧／還有比這更刺激的嗎？極限皮艇首次入奧
佟秉亞參選拉古納伍茲市議員

佟秉亞參選拉古納伍茲市議員
佟秉亞競選橙縣Laguna Woods市議員

佟秉亞競選橙縣Laguna Woods市議員

熱門新聞

吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)

罕見奇觀 大量鱷魚聚集喬州運河

2024-08-01 09:44
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
因涉嫌性侵而遭聯邦調查局開除的前特工鮑爾，後來任職阿拉巴馬州警期間，又性侵一名11歲女童，而被判處終身監禁。(美聯社)

前FBI特工性侵女童判終身監禁 母控訴：他愚弄了所有人

2024-08-01 19:55
蒙茅斯郡的殯儀館John F. Pfleger Funeral Home，被控未埋葬喬納斯遺體長達31年。(googlemap)

掃了31年墓 才發現父親根本未下葬 新州婦提告

2024-08-02 12:50

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣