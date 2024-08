AP非裔課程違反州法 喬州督學不批准

喬州督學伍茲(Richard Woods)表示,不會批准學校開設AP非裔研究課程,因為其違反了州法。(美聯社)

想在新的學年修讀AP非裔 研究課程(AP African American Studies)的喬治亞州 高中生,有可能無法獲得該課程的大學學分。

喬州 督學伍茲(Richard Woods)表示,他不會批准學校開設該課程,因為違反了該州法律。

他說,課程框架中的某個概念違反了喬州的「分裂概念法」(Divisive Concept Law)。在亞特蘭大公立學校(Atlanta Public Schools)教授該課程的布朗(Rashad Brown)則不同意這種說法。「如果要用這種邏輯,那麼教授任何類型的歷史都會很困難。」

該課程的框架是由大學董事會開發的。

伍茲表示,多元交織性(intersectionality)話題違反了2022年通過的喬州分裂概念法。

該法禁止在課堂上出現暗示某一種族天生優越、美國為種族主義國家或人們應該因為自己的種族而感到不舒服的概念。

在此框架中,多元交織性被描述為「透過非裔女性的社會、經濟和政治認同與不平等和特權制度的相互作用,來理解其獨特經驗的框架」(a framework for understanding the distinct experiences of Black women through the interactions of their social, economic, and political identities with systems of inequality and privilege)。

伍茲在聲明中表示,對他而言這就是遵守法律。如果他推動此項課程獲得批准,將違背其就職誓言,並要求州教育委員會和當地學區無視此法。

「這是更廣泛策略的一部分,旨在破壞我們的多樣性並消除非裔歷史,」州參議員梅里特(Nikki Merritt)說。

當州長坎普(Brian Kemp)簽署分裂概念法時,他表示這是為了確保準確地教授歷史,讓「我們的教室不會成為那些想向孩子灌輸黨派政治議程者的棋子。」