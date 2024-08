告別毛躁與白髮 讓美從頭開始 紐約韓式美髮時尚沙龍 夏日特惠 角蛋白護髮、髮根補染

經過角蛋白護髮後,頭髮明顯告別毛躁(左),呈現亮麗柔順。(取自臉書)

頻繁整頭染髮費時又讓人擔心傷髮?頭髮毛躁、不易打理?讓位於喬治亞州 Duluth的紐約韓式沙龍(New York Korean Hair Salon)美髮設計師相任(Sang Cho)幫您打理,告別毛躁,再顯年輕時尚,讓美從頭開始。

現在,相任推出夏日角蛋白護髮(Keratin Treatment)和髮根補染(Hair color roots touch-up)特惠。角蛋白護髮特價$100元起,補根染髮特價$45元起。

紐約韓式沙龍位於大中華超級市場和Gwinnett Place Mall之間。從大中華出口門前小路一直向東走Merchants Way,穿過Satellite Blvd十字路口後,第一個小路口右拐進入Esplanade at Gwinnett購物中心內,即可找到位於#5A3的紐約韓式沙龍,車程不到3分鐘。該沙龍擁有超過30年的美髮經驗,並在Google評價中獲得4.7顆星的高度肯定。

相任推出的夏日特惠中的角蛋白護髮,又稱為角蛋白修護或蛋白質護理,有毛躁頭髮救星的美譽。這種非燙髮劑的護髮技術,可以拯救自然捲和毛躁感,修護受損的頭髮。角蛋白護髮的原理是將水解的蛋白質附著在頭髮角質層上,使角質層變得堅硬牢固,結構更加穩定並強化髮絲的韌度,如同給頭髮設下防護罩,阻擋外界各種侵害,更有助於從外到內修復髮絲。這種護髮可以撫平角質層並將其密封,使頭髮更容易打理,更有助於防止毛躁。

而讓美魔女和紳士們最苦惱的白頭髮,也能在相任推出的髮根補染優惠中得到解決。髮根補染是針對約一吋以內的新生頭髮進行染色。由於人體頭皮的溫度可以使染劑均勻作用,因此不會有色差問題。整個染髮過程只需要一次染劑,即可完成。

據指出,超過一吋的新生頭髮,在美國稱為Color Balance或Full Color Change,因為距離頭皮較遠,頭皮的溫度起不了作用,因此染髮的時間、染劑的用量和工序也會有所不同,價格自然也有所變化。

需要補染髮根的人通常是需要遮蓋白髮或是全頭染同一顏色的人。由於新髮長出來會與已染過的頭髮有明顯色差,通常每6到8周就需要到沙龍補染髮根;有些人甚至每3到4周就需要補染一次。定期補染髮根不但可以保持髮色的細膩質感,讓頭髮持續美麗,還能使整個人顯得年輕、有朝氣。