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告別毛躁與白髮 讓美從頭開始 紐約韓式美髮時尚沙龍 夏日特惠 角蛋白護髮、髮根補染

亞特蘭大訊
經過角蛋白護髮後，頭髮明顯告別毛躁(左)，呈現亮麗柔順。(取自臉書)
經過角蛋白護髮後，頭髮明顯告別毛躁(左)，呈現亮麗柔順。(取自臉書)

頻繁整頭染髮費時又讓人擔心傷髮？頭髮毛躁、不易打理？讓位於喬治亞州Duluth的紐約韓式沙龍(New York Korean Hair Salon)美髮設計師相任(Sang Cho)幫您打理，告別毛躁，再顯年輕時尚，讓美從頭開始。

現在，相任推出夏日角蛋白護髮(Keratin Treatment)和髮根補染(Hair color roots touch-up)特惠。角蛋白護髮特價$100元起，補根染髮特價$45元起。

紐約韓式沙龍位於大中華超級市場和Gwinnett Place Mall之間。從大中華出口門前小路一直向東走Merchants Way，穿過Satellite Blvd十字路口後，第一個小路口右拐進入Esplanade at Gwinnett購物中心內，即可找到位於#5A3的紐約韓式沙龍，車程不到3分鐘。該沙龍擁有超過30年的美髮經驗，並在Google評價中獲得4.7顆星的高度肯定。

相任推出的夏日特惠中的角蛋白護髮，又稱為角蛋白修護或蛋白質護理，有毛躁頭髮救星的美譽。這種非燙髮劑的護髮技術，可以拯救自然捲和毛躁感，修護受損的頭髮。角蛋白護髮的原理是將水解的蛋白質附著在頭髮角質層上，使角質層變得堅硬牢固，結構更加穩定並強化髮絲的韌度，如同給頭髮設下防護罩，阻擋外界各種侵害，更有助於從外到內修復髮絲。這種護髮可以撫平角質層並將其密封，使頭髮更容易打理，更有助於防止毛躁。

而讓美魔女和紳士們最苦惱的白頭髮，也能在相任推出的髮根補染優惠中得到解決。髮根補染是針對約一吋以內的新生頭髮進行染色。由於人體頭皮的溫度可以使染劑均勻作用，因此不會有色差問題。整個染髮過程只需要一次染劑，即可完成。

據指出，超過一吋的新生頭髮，在美國稱為Color Balance或Full Color Change，因為距離頭皮較遠，頭皮的溫度起不了作用，因此染髮的時間、染劑的用量和工序也會有所不同，價格自然也有所變化。

需要補染髮根的人通常是需要遮蓋白髮或是全頭染同一顏色的人。由於新髮長出來會與已染過的頭髮有明顯色差，通常每6到8周就需要到沙龍補染髮根；有些人甚至每3到4周就需要補染一次。定期補染髮根不但可以保持髮色的細膩質感，讓頭髮持續美麗，還能使整個人顯得年輕、有朝氣。

韓裔的相任年輕有幹勁，對當前韓國最流行的髮型和剪髮技術非常敏銳。美髮店中還有經驗豐富的美髮師與她相互合作，偕手為客人做出滿意的髮型和護理。她為了開拓華人市場，特別邀請中文流利的朋友為她翻譯。預約中文可洽：678-881-7181，韓文和英文：470-915-1071，紐約韓式沙龍地址：3525 Mall Blvd., #5A3, Duluth, GA 30096。

紐約韓式沙龍 (New York Korean Hair Salon)在Chef...
紐約韓式沙龍 (New York Korean Hair Salon)在Chef Wang餐廳對面，在長廊的另一端。
紐約韓式沙龍 (New York Korean Hair Salon)位於Gwi...
紐約韓式沙龍 (New York Korean Hair Salon)位於Gwinnett Place Mall外圍，距舉大中華超市車程不到3分鐘。
快向紐約沙龍報告，利用角蛋白護髮、髮根補染優惠，幫您告別向毛躁與白髮告別。
快向紐約沙龍報告，利用角蛋白護髮、髮根補染優惠，幫您告別向毛躁與白髮告別。
紐約韓式沙龍 (New York Korean Hair Salon)獲得谷歌評...
紐約韓式沙龍 (New York Korean Hair Salon)獲得谷歌評價高分肯定。

韓裔 喬治亞州 華人

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