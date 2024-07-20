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Kim & Park律師事務所爭取正義與賠償中文專案服務 專精人體傷害 車禍 工傷與意外訴訟

亞特蘭大訊
Kim and Park律師事務所的Alberto Kim律師(左起順時鐘)，Robert Park律師，和韓賢彬中文專案經理。(事務所提供)
Kim and Park律師事務所的Alberto Kim律師(左起順時鐘)，Robert Park律師，和韓賢彬中文專案經理。(事務所提供)

由兩位年輕的韓國律師Alberto Kim與Robert Park創立的Kim And Park律師事務所(Kim And Park Attorneys at Law)，專精個人傷害的法律案件，並特別聘請精通中文的韓賢彬(Jenny)擔任專案經理，希望能為更多的華人社群服務，幫助他們爭取應得的賠償與正義。

Kim And Park律師事務所的人體傷害專業律師團隊，擅長處理各類訴訟，包括人體傷害、車禍及貨車意外、摔傷、滑倒及絆倒事故，尤其是在餐館工作時滑倒受傷，及意外死亡事故等。據統計，該事務所自2017年開業以來，已為委託人索回賠償金超過3000萬美元，積累了豐富的經驗。

據了解，Alberto Kim律師出生於阿根廷，後隨家人移民亞特蘭大，精通西班牙語、英語及韓語。Robert Park律師則是在亞特蘭大土生土長。兩人在法學院畢業後，分別在大型律師事務所工作過，最終決定自立門戶，為更多客戶提供專業法律服務。

Alberto Kim律師表示，他因自身經歷過車禍，因此特別關注這類案件受害者的權益。他指出，遭遇車禍時，警察不會關注你的合法居留身份，因此無需逃避。應保留所有與車禍相關的文件和資料，以確保自己的權益不受損害。如果需要前往醫院治療，也不應因省錢而拒絕看醫生。

他強調，身體健康最為重要，應及時接受治療，待傷勢痊癒後再考慮費用問題。個人傷害律師的職責即是為車禍受傷者爭取應得的補償。

此外，許多華人在餐館工作，常因疏忽滑倒受傷。這類案件也是Kim And Park事務所的專精領域之一。由於每個案情不同，因此當事人必須與律師商談後，才能知道如何處理。

無論是涉及疏忽司機、疏忽經營、工作場所事故或其他情況的人身傷害案件，Kim And Park律師事務所都會全力爭取應得的最大賠償。該事務所不僅為當地社區提供協助，也處理全球各地的商業及個人移民案件。

Kim And Park律師事務所擁有華人翻譯，溝通無障礙。此外，事務所還提供免費諮詢。若有任何個人受傷問題，可撥打中文專線聯繫Jenny韓賢彬：678-488-6625。辦公室電話：770-305-6252，傳真：877-705-6637，或發電子郵件至[email protected]。事務所地址：3065 Peachtree Industrial Boulevard, #200 & 210, Duluth, GA 30097。詳情可訪問律師事務所網站：www.kimandparklaw.com。

華人 亞特蘭大 移民

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