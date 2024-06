亞城可口可樂世界原址拆除 改建停車場

喬治亞州政府將原可口可樂世界(World of Coca-Cola)的所在地拆除,將用以建立停車場。(美聯社)

曾經是世界上最受歡迎的軟性飲料聖地的博物館 :可口可樂 世界(World of Coca-Cola)原址,即將被夷為平地。

日前,工作人員繼續拆除亞特蘭大 市中心州議會大廈附近的可口可樂世界原址,該地點將改造成停車場。

自2007年以來,可口可樂在位於亞特蘭大千禧奧林匹克公園(Centennial Olympic Park)內建立了一座更新、規模更大的可口可樂世界博物館。這座新的博物館讓遊客們可遊覽這家總部位於亞城的飲料巨頭的魔力,了解該公司的歷史並品嚐其飲料。

亞特蘭大千禧公園已成為該市旅遊業的中心,周圍遍布酒店和景點,包括喬治亞水族館(Georgia Aquarium)、大學橄欖球名人堂(College Football Hall of Fame)、全美公民和人權中心(National Center for Civil and Human Rights)、State Farm競技場和喬州世界會議中心(Georgia World Congress Center)會議廳。

負責維護和管理州有財產的喬州建築管理局副執行董事Gerald Pilgrim表示,州政府於2005年以100萬元從可口可樂手中買下了這座自1990年開放的三層博物館。

Pilgrim表示,原可口可樂世界的這棟建築曾經是亞特蘭大參觀人數最多的室內景點,但自2007年可口可樂遷出以來,它就一直空置著。

他說,州政府官員決定拆除它,因為喬州州議會現有的一些地面停車場,為未配合新的立法辦公大樓建造而無法使用,此次拆除博物館原址後,將蓋一座新的停車場。

今年州議員們同意斥資3.92億元建造一座新的八層立法辦公大樓,並翻修建於1889年的州議會大廈。該項目預計很快就會開始,並於2026年底完成。

Pilgrim表示,原可口可樂世界的拆除工作將花費近130萬元,預計在8月1日前完成。