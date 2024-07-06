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Grace Hong Lu美國家庭保險閃耀新星熱忱服務和努力打拼 持續參與社區活動 成立一年事業有成

亞特蘭大工商組
Grace高妹僅僅一年時光就囊括美國家庭保險各類大獎，成為該公司耀眼新星。(Hong Lu提供)
Grace高妹僅僅一年時光就囊括美國家庭保險各類大獎，成為該公司耀眼新星。(Hong Lu提供)

美國家庭保險公司(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)顧問Grace Hong Lu高妹，以熱忱服務、努力打拼和持續不斷地參與社區活動，使得她開設的Grace Hong Lu保險事務所僅僅成立一年，就在該公司舉辦的年度盛會中囊括各項大獎。她表示，透過為客人設計一份適當並能保障未來財務的保險方案，贏得了客戶的感激和正面的反饋，是推促她不斷向前的動力。

Grace Hong Lu，因其身高超過1米7而在亞特蘭大華人社區被親切地稱為「高妹」，是一位在保險行業中備受尊敬的人物。她來自中國，於2010年來到美國學習會計，並於2015年畢業。第一份工作便是在AMFAM工作，這也成為她幫助他人的開始。她的努力和奉獻最終使她在2022年底在喬州Alpharetta開設了自己的事務所——Hong Lu Agency。

也就是這一年，從2022年11月到2023年11月的工作績效，高妹獲得了銷售保單總值獎Sales Premium、商業保單及SBSS全線領袖獎(Commercial + SBSS Line Leaders)、綜合全線新保單總量獎All Lines NBP、2023年商業保險最高金鑰匙顧問獎(Gold Key Business Premier Advisors)、個人雨傘保險領袖獎(Personal Umbrella Leaders)等等各大獎項。

在過去一年中，她也獲得最佳地區單月人均保單獎和單月事務所新人獎。

高妹說，她工作的承諾體現在自己的座右銘「分享陽光，肩負風雨」中。她相信為客戶提供專業和個性化的保險解決方案，確保他們獲得最合適的保障。不過她仍將自己的職業生涯歸功於朋友的鼓勵，認為這份工作與她友好且外向的性格十分契合。隨著時間的推移，她逐漸深入了解各種保險產品的細節以及客戶的多樣需求。

高妹特別喜歡她工作的一部分是幫助人們通過人壽保險保障他們的財務未來。她發現，當她能夠通過提供合適的保險覆蓋對客戶的生活產生有意義的影響時，她感到非常滿足。她強調建立與客戶的牢固關係，了解他們的獨特需求、目標和關注點，從而提供最合適的保險方案。這種個性化的方法為她贏得了客戶的感激和正面的反饋，讓她倍感欣慰。

Grace Hong Lu事務所提供各類保險產品，包括短期、長期和終身壽險，年金；個人和商業汽車保險，責任保險，家庭保險；以及摩托車、船、雪地摩托、農場和牧場責任保險，旅遊保險，全球醫療保險，租賃房產保險，洪水和活動保險等。去年在Duluth舉辦的大型台灣夜市活動，就是由高妹負責擬定保險方案。

AMFAM成立於1927年，是一家享有盛譽的公司，連續超過十年被WARD集團評選為全美最佳50家人壽和健康保險公司之一，也是Weiss評級中少數獲得A+評級的保險公司之一。AMFAM與Costco合作，為會員提供保險產品5%的折扣，並且房屋與汽車保險綁定還可享受更多折扣。

在成為事務所擁有者的第一年，高妹取得了625,100美元的新業務保費，這一成功歸功於她對持續學習和建立客戶關係的強烈承諾。她建議未來的成功者要注重建立牢固的關係和社區參與。「我的主要業務來源是現有客戶的推薦。」Grace說。「參加當地活動、贊助和合作不僅有助於社區的福祉，還提升了我的知名度和信譽，從而帶來新的商機。」

所以高妹積極參與社區活動。她是一名高爾夫愛好者，並且自豪自己是亞特蘭大快樂高爾夫協會(Atlanta Happy Golf)和喬治亞台灣高爾夫協會(Taiwanese Golf Association of Georgia)的自豪成員。這些愛好不僅讓她的週末充滿樂趣，還讓她與志同道合的人建立了聯繫。她也積極參與喬治亞華人房地產協會(Chinese Association of Real Estate in Georgia,)，進一步加強了她在社區內的關係。

如果希望擁有一份量身定制的保單，或者聽取專業且貼心的保險建議，甚至成為高妹的工作夥伴，都可以聯繫Grace Hong Lu。辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵：[email protected]，地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。

Grace高妹的榮譽榜。(Hong Lu提供)
Grace高妹的榮譽榜。(Hong Lu提供)
美國家庭保險公司內部刊物讚譽Grace是耀眼新星。(AMFAM提供)
美國家庭保險公司內部刊物讚譽Grace是耀眼新星。(AMFAM提供)

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