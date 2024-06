脫律師袍改當指揮 丁肇文勇敢追夢

指揮丁肇文(右)與作曲家諾瑞斯(Marcus Norris,中)及作家艾波(Adamma Ebo)。(記者陳淑玲/攝影)

台裔旅美女指揮家丁肇文日前在亞特蘭大 摩爾浩斯學院(Morehouse College)的Ray Charles表演廳,指揮英文獨幕歌劇「弗賽斯郡淹水記」(Forsyth County Is Flooding: With the Joy of Lake Lanier)世界首演大獲好評。

此作品由諾瑞斯(Marcus Norris)作曲作詞,與劇作家艾波(Adamma Ebo)合作,故事背景發生於喬治亞州 的雷尼爾湖(Lake Lanier),講述湖裡的鬼魂造成地方隨處可見的水坑,郡長找人治水,最終由女巫解決問題的黑色喜劇。

已故指揮大師海汀克(Bernard Haitink)曾讚譽丁肇文是「才華洋溢,對音樂有強烈理解」的新生代指揮,她甫獲孟德爾頌國際指揮大賽(Mendelssohn International Conducting Competition)第二名,也是庫瑟維玆基(Koussevitzky)國際指揮大賽第三名得主。

在音樂領域嶄露頭角的丁肇文,其實大學就讀與音樂毫不相關的台大法律系,辯才無礙的她,活躍於國際法庭模擬辯論賽,且曾獲台灣區 最佳辯士獎,並帶團代表台灣來美比賽。

她大四時獲得荷蘭政府獎學金到堤堡大學(Tilburg University)交換學生一年,專攻歐盟法。她說,這些活動開拓了視野,卻讓她了解律師或司法人員並非她的人生目標。

在留學歐洲期間聆聽柏林愛樂音樂會後,丁肇文受到莫大感動與震憾。「我完全體驗所有音樂家全身心投入,不只是獨奏,大家更全心全力成為樂團整體一份子,所有人努力以音樂的美影響每個人,」而這分感動,讓她發現「以音樂感動人心」才是自己最想追求的夢想。

返台後,她放棄法律專業,改投入學習指揮,從開始到音樂系旁聽音樂史、理論分析、及管弦樂法課程,後來進入美國辛辛那提音樂院及伊士特曼音樂學院獲得博士學位。

丁肇文母親為鋼琴老師,因此自幼也喜歡沉浸在音符之中,學過鋼琴、小提琴、二胡的她,經常有演出機會,高中就讀北一女時,還擔任過絃樂社及合唱團校隊指揮。