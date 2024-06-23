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脫律師袍改當指揮 丁肇文勇敢追夢

記者陳淑玲／亞特蘭大報導
指揮丁肇文(右)與作曲家諾瑞斯(Marcus Norris，中)及作家艾波(Adamma Ebo)。(記者陳淑玲／攝影)
指揮丁肇文(右)與作曲家諾瑞斯(Marcus Norris，中)及作家艾波(Adamma Ebo)。(記者陳淑玲／攝影)

台裔旅美女指揮家丁肇文日前在亞特蘭大摩爾浩斯學院(Morehouse College)的Ray Charles表演廳，指揮英文獨幕歌劇「弗賽斯郡淹水記」(Forsyth County Is Flooding: With the Joy of Lake Lanier)世界首演大獲好評。

此作品由諾瑞斯(Marcus Norris)作曲作詞，與劇作家艾波(Adamma Ebo)合作，故事背景發生於喬治亞州的雷尼爾湖(Lake Lanier)，講述湖裡的鬼魂造成地方隨處可見的水坑，郡長找人治水，最終由女巫解決問題的黑色喜劇。

已故指揮大師海汀克(Bernard Haitink)曾讚譽丁肇文是「才華洋溢，對音樂有強烈理解」的新生代指揮，她甫獲孟德爾頌國際指揮大賽(Mendelssohn International Conducting Competition)第二名，也是庫瑟維玆基(Koussevitzky)國際指揮大賽第三名得主。

在音樂領域嶄露頭角的丁肇文，其實大學就讀與音樂毫不相關的台大法律系，辯才無礙的她，活躍於國際法庭模擬辯論賽，且曾獲台灣區最佳辯士獎，並帶團代表台灣來美比賽。

她大四時獲得荷蘭政府獎學金到堤堡大學(Tilburg University)交換學生一年，專攻歐盟法。她說，這些活動開拓了視野，卻讓她了解律師或司法人員並非她的人生目標。

在留學歐洲期間聆聽柏林愛樂音樂會後，丁肇文受到莫大感動與震憾。「我完全體驗所有音樂家全身心投入，不只是獨奏，大家更全心全力成為樂團整體一份子，所有人努力以音樂的美影響每個人，」而這分感動，讓她發現「以音樂感動人心」才是自己最想追求的夢想。

返台後，她放棄法律專業，改投入學習指揮，從開始到音樂系旁聽音樂史、理論分析、及管弦樂法課程，後來進入美國辛辛那提音樂院及伊士特曼音樂學院獲得博士學位。

丁肇文母親為鋼琴老師，因此自幼也喜歡沉浸在音符之中，學過鋼琴、小提琴、二胡的她，經常有演出機會，高中就讀北一女時，還擔任過絃樂社及合唱團校隊指揮。

目前為喬治亞理工學院副教授的丁肇文，也積極鼓勵女性投入指揮界，她特別創立「女孩指揮音樂營」(Girls Who Conduct)並擔任藝術總監，聚焦指導有志成為指揮的女性。

北一女校友及台大校友對丁肇文(右五)的演出讚不絕口。(記者陳淑玲／攝影)
北一女校友及台大校友對丁肇文(右五)的演出讚不絕口。(記者陳淑玲／攝影)
丁肇文(右二)與「弗賽斯郡淹水記」製作團隊跟觀眾交流。(記者陳淑玲／攝影)
丁肇文(右二)與「弗賽斯郡淹水記」製作團隊跟觀眾交流。(記者陳淑玲／攝影)

喬治亞州 亞特蘭大 灣區

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