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全美華人協會亞城分會 周曉燕連任會長

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
NACA亞城分會新任幹部。(記者閻尚恩／攝影)
NACA亞城分會新任幹部。(記者閻尚恩／攝影)

全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會日前在Chow Time餐廳舉辦理事會換屆選舉，會長由周曉燕(Maggie Mers)連任。

會議中邀請理事會成員、仙伯里市(Chamblee)市長莫克(Brian Mock)出席，並由喬治亞州眾議員Long Tran發表如何參與直接民主選舉與投票權(How to participate in the political process and voting rights)專題演講。

會議由周曉燕主持，她首先感謝華協團隊與會員的鼎力支持，並回顧疫情結束後社會復甦期間，該會提供各種資源幫助社區成員，重回職涯、經濟、教育軌道。提到接著宣布今年11月9日，將在Canton House慶祝全美華人協會45周年，鼓勵大家屆時踴躍出席。

Long Tran演講談到州議會議案近況，首先他自豪於阻擋歧視非美國出生就醫草案。該案規定醫生或護士需要詢問就診病人是否在美國出生，若病人並非在美出生，則醫生需製作非美出生證明文件，Long說該案非必要且充滿歧視，故於議事程序初期胎死腹中。

反觀，他遺憾闖關成功的外國人購地案Alien Land Law，該立法宗旨禁止通敵買地，條文規定不動產仲介須依照聯邦商務部的敵國名單(enemy country list)，調查買方背景，確保不是中國間諜或涉及中國軍方。然由於國防部與商務部各有一張敵人名單，差別是國防部名單是「公司別」列舉敵國公司名稱，商務部名單是「國家別」列舉敵國國名，例如中國、伊朗，他認為這是政治選舉考量，因為一般選民更熟悉敵國名稱。他也說此法不利於農業動物科研教育。

他說法案之後，下一波選舉對手打算聚焦打擊喬州四席民主黨(其中三席是亞裔)，預估每席將投下25萬元作為擊敗亞裔衛冕州議員經費。

會員投票選出新一屆主席李秀蘭(Lani Wong)、會長周曉燕、資深副會長Lynn Yang、秘書副會長 Nellie Li、財務主計Carol Ng、顧問Eric Wang，以及新一屆理事會成員Gene Hanratty、Brian Mock、Tien Sun、羅毓君(Shandry Law)、Tracy Xu、Jean Lin、Ric Hubler、Mike Deng、以及Xiaogeng "Mile" Deng。

會議由周曉燕主持。(記者閻尚恩／攝影)
會議由周曉燕主持。(記者閻尚恩／攝影)
全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會日前舉辦理事會換屆選舉。(記者閻尚恩／攝影)
全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會日前舉辦理事會換屆選舉。(記者閻尚恩／攝影)

商務部 亞裔 投票

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