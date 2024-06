全美華人協會亞城分會 周曉燕連任會長

NACA亞城分會新任幹部。(記者閻尚恩/攝影)

全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會日前在Chow Time餐廳舉辦理事會換屆選舉,會長由周曉燕(Maggie Mers)連任。

會議中邀請理事會成員、仙伯里市(Chamblee)市長莫克(Brian Mock)出席,並由喬治亞州眾議員Long Tran發表如何參與直接民主選舉與投票 權(How to participate in the political process and voting rights)專題演講。

會議由周曉燕主持,她首先感謝華協團隊與會員的鼎力支持,並回顧疫情結束後社會復甦期間,該會提供各種資源幫助社區成員,重回職涯、經濟、教育軌道。提到接著宣布今年11月9日,將在Canton House慶祝全美華人協會45周年,鼓勵大家屆時踴躍出席。

Long Tran演講談到州議會議案近況,首先他自豪於阻擋歧視非美國出生就醫草案。該案規定醫生或護士需要詢問就診病人是否在美國出生,若病人並非在美出生,則醫生需製作非美出生證明文件,Long說該案非必要且充滿歧視,故於議事程序初期胎死腹中。

反觀,他遺憾闖關成功的外國人購地案Alien Land Law,該立法宗旨禁止通敵買地,條文規定不動產仲介須依照聯邦商務部 的敵國名單(enemy country list),調查買方背景,確保不是中國間諜或涉及中國軍方。然由於國防部與商務部各有一張敵人名單,差別是國防部名單是「公司別」列舉敵國公司名稱,商務部名單是「國家別」列舉敵國國名,例如中國、伊朗,他認為這是政治選舉考量,因為一般選民更熟悉敵國名稱。他也說此法不利於農業動物科研教育。

他說法案之後,下一波選舉對手打算聚焦打擊喬州四席民主黨(其中三席是亞裔 ),預估每席將投下25萬元作為擊敗亞裔衛冕州議員經費。