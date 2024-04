亞特蘭大前CNN中心 更名The Center出租

亞城原CNN中心,在房產公司重新定位後改名The Center,開放招租。(CP Group)

商業房產和管理公司CP Group 日前宣布,將重新定位亞特蘭大 市中心的前CNN中心,這處面積達120萬平方呎的空間,將開始對外出租辦公室和零售店。並從即日起更名為The Center,旨在成為亞城市中心娛樂區核心的世界級零售、餐飲、內容創作和娛樂中心。

合夥人Chris Eachus表示,「我們將前CNN中心重新命名為The Center,旨在打造一個統一的商業、文化和聯繫目的地,同時尊重該建築作為亞特蘭大媒體、體育和娛樂領域歷史地標的遺產。」

我們的願景包括策畫並提供無與倫比的用戶、餐飲和零售體驗、娛樂產品和高檔生活設施。

該中心最初建於1976年,當時名為Omni Complex,1986年由媒體大亨Ted Turner改建為CNN中心。隨著CNN於去年搬離,這是此辦公空間在40年來首次可供出租。

2021年,CP集團透過售後回租(sale-leaseback)從CNN前母公司AT&T收購了該大樓,售後回租期限持續至2024年。

該中心位於亞城商務區的中心地帶,與NBA亞特蘭大老鷹隊(Atlanta Hawks)的主場State Farm Arena球館直接相連,毗鄰全美第四大會議中心喬治亞世界會議中心(Georgia World Congress Center)和奧林匹克百年公園(Centennial Olympic Park)。

上述公園是該市1996年主辦夏季奧運後所留下的建設。這些設施和附近的梅賽德斯-奔馳體育場(Mercedes-Benz Stadium)每年吸引超過1200萬遊客。

The Center目前有Omni亞特蘭大酒店(Omni Atlanta Hotel)進駐;步行即可到達一系列著名的文化景點和機構,包括可口可樂 世界(World of Coca-Cola)、亞特蘭大兒童博物館 、喬治亞水族館(Georgia Aquarium)、大學橄欖球名人堂博物館(College Football Hall of Fame Museum)以及公民與人權中心(Center for Civil & Human Rights)。