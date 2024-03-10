全美道路坑洞最糟州 中西部有3州入前5

喬治亞州的道路坑洞問題在全美排名第十位。(記者林昱瑄／攝影)

針對谷歌搜尋道路坑洞(pothole)相關術語的最新分析顯示，華盛頓州 的道路坑洞問題全美最嚴重，中西部的明尼蘇達州、密西根州 、印第安納州則分別排名第二、三、五名；田納西州名列第四。

根據「今日美國」(USA Today)分析，全美道路坑洞問題最多的州，加州 、紐約州分居第六、第七，而馬里蘭州及新澤西州同列第八，喬治亞州位居第十。

全美道路坑洞最嚴重州及城市。(資料來源/USA TODAY Blueprint、製表/記者林昱瑄)

一般當路面頂層和下面的底基層無法再支撐交通重量時，就會形成坑洞。隨著時間推移，小裂縫會擴大，導致水滲入。車子在坑洞上運行可能會導致昂貴的維修費用，而保險常常不涵蓋這些費用。

「今日美國」根據2020年至2023年谷歌趨勢資料對「坑洞」、「坑洞修復」、「坑洞損壞」和「坑洞投訴」等術語進行了分析，而排出城市和各州的綜合分數。

根據分析，華盛頓州、明尼蘇達州和密西根州因地處北邊，氣候冷暖分明，常有凍融循環(freeze-thaw cycles)，道路坑洞問題最多。但在氣候較溫暖的田州、加州和喬州也名列前十。

在道路坑洞嚴重程度的城市排名中，前五名為紐約市、洛杉磯、明尼阿波利斯、納許維爾、舊金山。

根據美國汽車協會(AAA)數據，在2022年，全美約有4400萬名駕駛在過去一年平均支付了406元來修復因道路坑洞所造成的車輛問題。

為避免路上的坑洞造成車子損壞，AAA建議駕駛在行駛時應檢視前方道路，減少撞上坑洞的可能性，並注意積水時可能會遮蔽前方大型坑洞的能見度。如果無法避免坑洞，請減速小心前行。

一旦遇到任何坑洞時，請小心地減速，避免突然撞上。以高速撞上坑洞會增加車輪失準的可能性，可能會影響轉向性能，甚至彎曲或損壞懸吊零件。

根據AAA指出，在撞上坑洞後，駕駛應注意車輛操控是否產生變化、或是有過度振動和輪胎磨損不勻，這可能表示懸吊系統有問題，需要調整或維修。

完整報告可查看：https://shorturl.at/gyIW4。