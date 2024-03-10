我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

清倉甩賣...洛縣這家沃爾瑪將關閉 一律75折吸客

全美道路坑洞最糟州 中西部有3州入前5

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州的道路坑洞問題在全美排名第十位。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州的道路坑洞問題在全美排名第十位。(記者林昱瑄／攝影)

針對谷歌搜尋道路坑洞(pothole)相關術語的最新分析顯示，華盛頓州的道路坑洞問題全美最嚴重，中西部的明尼蘇達州、密西根州、印第安納州則分別排名第二、三、五名；田納西州名列第四。

根據「今日美國」(USA Today)分析，全美道路坑洞問題最多的州，加州、紐約州分居第六、第七，而馬里蘭州及新澤西州同列第八，喬治亞州位居第十。

全美道路坑洞最嚴重州及城市。(資料來源/USA TODAY Blueprint、...
全美道路坑洞最嚴重州及城市。(資料來源/USA TODAY Blueprint、製表/記者林昱瑄)

一般當路面頂層和下面的底基層無法再支撐交通重量時，就會形成坑洞。隨著時間推移，小裂縫會擴大，導致水滲入。車子在坑洞上運行可能會導致昂貴的維修費用，而保險常常不涵蓋這些費用。

「今日美國」根據2020年至2023年谷歌趨勢資料對「坑洞」、「坑洞修復」、「坑洞損壞」和「坑洞投訴」等術語進行了分析，而排出城市和各州的綜合分數。

根據分析，華盛頓州、明尼蘇達州和密西根州因地處北邊，氣候冷暖分明，常有凍融循環(freeze-thaw cycles)，道路坑洞問題最多。但在氣候較溫暖的田州、加州和喬州也名列前十。

在道路坑洞嚴重程度的城市排名中，前五名為紐約市、洛杉磯、明尼阿波利斯、納許維爾、舊金山。

根據美國汽車協會(AAA)數據，在2022年，全美約有4400萬名駕駛在過去一年平均支付了406元來修復因道路坑洞所造成的車輛問題。

為避免路上的坑洞造成車子損壞，AAA建議駕駛在行駛時應檢視前方道路，減少撞上坑洞的可能性，並注意積水時可能會遮蔽前方大型坑洞的能見度。如果無法避免坑洞，請減速小心前行。

一旦遇到任何坑洞時，請小心地減速，避免突然撞上。以高速撞上坑洞會增加車輪失準的可能性，可能會影響轉向性能，甚至彎曲或損壞懸吊零件。

根據AAA指出，在撞上坑洞後，駕駛應注意車輛操控是否產生變化、或是有過度振動和輪胎磨損不勻，這可能表示懸吊系統有問題，需要調整或維修。

完整報告可查看：https://shorturl.at/gyIW4

加州 華盛頓州 密西根州

上一則

中山醫紐約校友會新春聚會

下一則

夏威夷廣府人聯誼會就職聯歡 僑團致賀

延伸閱讀

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題
南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境

南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境
報85年前非裔夫婦收留之恩 加州華裔兄弟捐500萬助非裔社區

報85年前非裔夫婦收留之恩 加州華裔兄弟捐500萬助非裔社區
魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發

魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發

熱門新聞

楊金嫦(左起)、萬小欣、張玉霞涉嫌販賣人口、賣淫被捕。(弗德里克警局)

馬州破獲賣淫團夥 3華婦涉案被捕

2024-03-06 11:16
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)

華男借款走線來美僅3個月猝逝 親友求助華社伸援

2024-03-07 22:35
嫌犯將陳的屍體從白色保時捷休旅車後座拖出。(youtube截圖)

麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精、毒品

2024-03-08 09:59
肯塔基州的監獄體系近期爆出重大醜聞，在16個月的時間內，有至少30名獄警與囚犯發生「不正當關係」。(取材自unsplash.com/@rrajputphotography)

獄警與囚犯性愛、她還懷了孩子...肯塔基監獄性醜聞連環爆

2024-03-02 02:34
詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)。(奧克蘭郡警長辦公室)

密州校園槍擊案4天前帶槍手兒買槍 父被控過失殺人開庭

2024-03-05 10:06

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年