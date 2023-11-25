天災頻繁發生 我們該怎麼應變？

作者專業保險經紀人Grace Hong Lu

大家好！我是 Grace Hong Lu，也是大家熟知的高妹，美國家庭保險 (American Family Life Insurance，簡稱 AMFAM)Hong Lu 保險事務所負責人。今天要和大家談一個我們生活在美國都極有可能遇到的天災問題，萬一遇到龍捲風、野火、洪災、或極度高溫等問題發生時，是否足以因應？又如果房子被龍捲風吹倒，車子也毀了，有沒有足夠的現錢安排棲身之所和大幅翻修的昂貴開銷呢？

事實上極端氣候引發的災難，像極端高溫、乾旱、內陸洪水、野火和沿海洪水是氣候變遷 最具破壞性的問題，也都是我們有可能遇到的問題。理財網站Bankrate調查發現，美國成年人當中每五名受訪者就有三人、也就是高達六成的人表示，他們在過去十年裡曾因極端氣候事件而荷包失血。

至於哪些項目開銷最高呢？32%受訪者說是能源花費，其次是停電等因素導致食物腐壞。房屋毀損、收入減少、汽車損壞、醫藥費、接到緊急撤離通知後的相關花費等，也是受訪者列舉的花錢項目。

另外根據氣候變遷風險指數(Climate Change Risk Index)顯示，全美受氣候變遷影響風險最大的州，依序是佛羅里達州，南卡羅來納州 ，路易斯安那州，北卡羅來納州，密西西比州，喬治亞州，德州，阿肯色州，肯塔基州，和加州。也就是影響風險最大的10個州當中，80%極中在我們居住的美國東南和南部地區。田納西州和阿拉巴馬州則分別排名氣候影響風險大的第15和16名。

有朋友告訴我說，「我不會那麼倒楣吧？！」我真心希望大家都不要遇到所有的災難，但有了充足的準備總是好的。美國財政部報告分析，低收入族群面對氣候變遷衝擊，財務影響尤其深刻。民眾雖然無法為所有極端氣候問題預先規畫可能開銷，但以下措施有助於降低財務壓力：

1.將極端氣候開銷納入急難預備金：非營利消費者權益保護機構「全國信貸顧問基金會」(National Foundation for Credit Counseling)媒體關係及會員部資深副總監麥克萊利(Bruce McClary)，民眾可以預估萬一遇到極端氣候或其他天災，可能面臨哪些花費。因為即使已經購買了保險，在獲得保險公司理賠之前，還是需要準備一筆應急存款。

另外，大家應該查看存款是否足以應付保險公司規定的自付額(deductibles)，如果答案是否定的，不妨與我研究如何尋求公益團體的協助，像聯邦緊急事故管理總署(FEMA)、紅十字會(American Red Cross)及一些教會、社區團體都能在災難過後為災民提供援助。

2.辦理銀行手續從紙版改為電子版：萬一發生嚴重暴風雨，紙版支票的郵寄或前往銀行辦理可能受到影響，大家不妨提前改用數位方式。

3.知道保險公司的理賠清單：除了手邊要有急難預備存款，大家還要清楚知道遇到不同狀況時，保險公司的理賠規定為何。租屋者則應購買租屋保險。一般房屋保險與租屋保險對於淹水都不理賠，消費者必須另外購買淹水保險。

4.購買人壽保險：華人都傾向盡量避談生死大事，但夏威夷茂宜島(Maui)野火一口氣奪走115條人命。所以不論如何大家仍得考慮萬一遇到不測，身後留下家人經濟問題如何解決，即使購買金額不高的定期壽險(term life)也有助益。

最近 Hong Lu 保險事務所承保業務已從喬治亞州，擴大到阿拉巴馬州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、佛羅里達州和田納西州。我希望所有人都能平安。若是您想要擁有一份量身打造的保單，想聽聽專業又貼心的保險經紀人的建議，又或者想成為高妹的工作小伙伴，請不要猶豫聯繫 Grace Hong Lu 保險事務所辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵 [email protected]，公司地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。