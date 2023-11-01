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防疫品銷量減 輝瑞關閉北卡三角區2藥廠

記者王明心／北卡羅來納州報導
輝瑞製藥公司即將關閉其在莫里斯威爾(Morrisville)的藥廠。(記者王明心／攝影)
輝瑞製藥公司即將關閉其在莫里斯威爾(Morrisville)的藥廠。(記者王明心／攝影)

新冠病毒的主要疫苗供應者之一的輝瑞公司(Pfizer)，將關閉其在北卡三角地區杜倫(Durham)和莫里斯威爾(Morrisville)兩處藥廠，據信是因為防新冠病毒產品銷量下降，公司獲利減少，削減成本的舉措。

據WRAL電視台報告，該公司去年的總收入約為1000億元，主要得益於COVID-19疫苗銷售的推動。今年上半年銷售額有所下降，第二季獲利下降77%至23.3億元，營收下降54%至127.3億元，低於預期。該公司股票27日收在30.11元，下跌3.37%。

輝瑞在全球擁有超過8萬名員工，北卡約有4000人。公司聲明指出，位於桑福德(Sanford)和落基山(Rocky Mount)的兩個工廠在本輪緊縮開支中未受影響。

會關閉三角地區的設施是因內部正進行重組，「以更高效地運營」。當公司要關閉設施或計畫大規模裁員時，按州要求應向州政府事先提交通知，但該公司並沒這麼做。

該公司位於落基山的工廠生產供醫院使用的注射藥物，包括麻醉劑、鎮痛劑和微量營養素，相當於美國醫院供應總量約8%。桑福德的工廠專注於疫苗中間體和原料藥、基因療法原料藥和製劑。

疫苗生產力集中於大規模微生物發酵、純化、接合和細胞庫。杜倫的設施主要是擴展輝瑞在基因治療方面的能力。莫里斯威爾的設施則開發基因治療臨床候選藥物，並對原料藥生產進行分析測試。

疫苗 輝瑞 北卡

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