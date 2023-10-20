玉山年會 11／4探討AI科技

成立於1993年1月的美東南玉山科技協會，將於11月4日(周六)晚上舉辦第31屆年會及晚宴，地點在Peachtree Corners的Hilton Atlanta Northeast，會中將探討AI科技並舉行頒獎典禮。

年會中將邀請身為企業家、顧問和投資 者的Terry Hsiao擔任主講嘉賓。他在雲端 軟體、行動應用、無線網路和金融科技領域擁有豐富經驗，並在行動生態系統中創立了多家公司，這些公司被Sybase、Verifone和Kaleyra收購，並助其於2019年11月在紐約證券交易所公開上市。過去三年，他於維吉尼亞州 阿靈頓瑪麗蒙特大學(Marymount)創建並教授一系列課程。

會中還將邀請到歷屆會長回顧玉山過往，也會頒獎給今年的玉山創意競賽獲獎人，得獎者屆時將簡介作品。當天也計畫舉行年度玉山青年獎頒獎儀式，12位獲獎高中生將演出才藝，並有豐富抽獎獎品，包括來回亞洲機票、3C電子產品與各式禮券。

活動於下午5時開始，6時開始用餐。意者請事先報名，請洽理事長Allan Lin：[email protected]。

地址：5993 Peachtree Industrial Blvd, Peachtree Corners, GA 30092。