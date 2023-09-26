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亞特蘭大藝術學院9/30熄燈 師生錯愕

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大藝術學院將於9月30日起永久關閉。(該校臉書)
亞特蘭大藝術學院將於9月30日起永久關閉。(該校臉書)

就在新學期原定於10月2日開始的前一周，亞特蘭大藝術學院(Art Institute of Atlanta, AIA)發出一封電子郵件，宣布該校將於9月30日起永久關閉。突如其來的消息，令師生錯愕。

AIA並非唯一一所關閉的學校。整個藝術學院系統(The Art Institutes)都將關閉。

學校官員在電郵中表示，過去十年校園運作內外部發生的一系列事件，迫使該學院系統關閉。

「雖然尚未有正式的學分轉移協議，但到2023年底，校園內將有學術和學生經濟援助人員為學生提供服務。我們希望每個藝術學院的學校，都能夠幫助學生並允許他們轉移學分並完成學習計畫，」電郵中寫道。

突如其來的消息讓師生非常錯愕，「我的反應就像是：『不會吧？這是惡作劇？』」劉易斯(Chyla Lewis)說。

「很多師生都心碎了。我聽說有些老師一直在哭，因為學校正在準備新學期開學。但當學校關閉，其他學校已開學的時候，他們要去哪裡找工作呢？而我們的課程已經安排好了，下學期我們要去哪？如要去別處，我們還必須完成申請程序和一切，」卡特(Michele Carter)說。

卡特和劉易斯均於4月開始就讀AIA。他們是該校烹飪課程的學生。

學生最關心的問題是學費和學分轉移。關於獎助學金和自付學費時，該學院在網路上寫道，聯邦教育部創建了一個網站，來幫助受到學院關閉影響的學生。

關於學分轉移，該學院表示，還未與其他大學簽署任何正式協議。但該校表示，「正與眾多合作夥伴合作，以促進學生轉學。」

藝術學院關閉，影響了以下分校就讀的學生：

•邁阿密國際藝術與設計大學

•亞特蘭大藝術學院

•奧斯汀藝術學院，隸屬於休士頓藝術學院

•達拉斯藝術學院，隸屬於邁阿密國際藝術與設計大學

•休士頓藝術學院

•聖安東尼奧藝術學院，隸屬於休士頓藝術學院

•坦帕藝術學院，隸屬於邁阿密國際藝術與設計大學

•維吉尼亞海灘藝術學院，隸屬於亞特蘭大藝術學院

亞特蘭大 休士頓 教育部

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