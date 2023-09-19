亞特蘭大成立侯友宜選總統後援會

參與「亞特蘭大侯友宜競選總統後援會」成立儀式的僑胞。(後援會提供)

中華民國第16屆總統、副總統及第11屆立法委員選舉，將於2024年1月13日舉行。亞特蘭大 僑界部分人士為表達對國民黨總統候選人侯友宜 的支持，由亞特蘭大中山文化協會聯合理念相同者，於17日在杜魯斯市(Duluth)的Super Hibachi Buffet餐廳舉行「亞特蘭大侯友宜競選總統後援會」成立儀式。

僑務諮詢委員為王祥瑞向僑胞解釋返國投票事宜。(杜宜臻／攝影)

僑務諮詢委員李本泉呼籲僑胞踴躍返國投票。(杜宜臻／攝影)

該後援會由中山文化協會中評委黃美美、僑務諮詢委員呂志全及李本泉擔任召集人，僑務諮詢委員為王祥瑞擔任總幹事。

當天有75名僑胞參與「亞特蘭大侯友宜競選總統後援會」出席成立儀式。(杜宜臻／攝影)

中山文化協會中評委黃美美呼籲僑胞踴躍返國投票。(杜宜臻／攝影)

當天，後援會特別播放侯友宜以及國民黨主席朱立倫、副主席夏立言、立委江啓臣和立委參選人羅智強等，向海外僑胞拜票致意的影片，並講解回國投票 相關辦法。

「亞特蘭大侯友宜競選總統後援會」由僑務諮詢委員李本泉(左起)、中山文化協會中評委黃美美、僑務諮詢委員呂志全召集發起、僑務諮詢委員為王祥瑞擔任總幹事。(杜宜臻／攝影)

黃美美表示，後援會成立的目的除了支持侯友宜，另外也希望能鼓勵亞特蘭大當地僑胞回台參與投票。她說，上次總統大選亞特蘭大僑界回台投票相當踴躍，希望2024年總統大選，僑胞們也能繼續回台灣參與投票。

僑務諮詢委員呂志全表示將一路支持侯友宜到底。(杜宜臻／攝影)

當天參與者達75位。後援會表示，歡迎有意支持國民黨總統候選人侯友宜者加入該會，並表示在明年總統大選前，該會將舉辦一場僑胞返國投票需知講座。另外，該會也呼籲僑胞抽空返台參與2024年1月4日至12日的國民黨海外回台助選團活動，該團活動內容主要為幫助侯友宜及國民黨立委候選人選舉，幫忙宣傳、造勢、掃街等活動。意者可聯繫黃美美：(770)309-4220，或王祥瑞：(678)670-2881。(杜宜臻)