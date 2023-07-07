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喬州禁止性別確認醫療 4家庭提告

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州的四個家庭日前提起訴訟，要求聯邦法院禁止執行該州性別確認醫療保健的禁止法令。該法於7月1日生效，禁止醫生對18歲以下的跨性別者進行性別確認護理，包括手術和激素治療。

然此SB140號法案允許醫生為跨性別青少年開立青春期阻滯劑(puberty blockers)。但一些醫生和反對人士表示，長期使用青春期阻滯劑可能不安全，導致患者稍後需要接受激素治療。

列名訴訟的美國公民自由聯盟(ACLU)表示，在禁止激素治療的同時允許青春期阻滯劑是一種「誤導」的選擇，可能造成傷害。

ACLU在新聞稿中表示，「允許跨性別青少年使用青春期阻滯劑，卻同時禁止他們接受荷爾蒙護理，這是為他們建立一座無處可去的橋樑。」

使用化名的原告Emma Koe表示，法律剝奪了他們對其孩子的醫療保健做出獨特決定的權利。「這項法律剝奪了我作為父母決定哪種醫療護理最適合我女兒的權利。獲得性別確認護理意味著我女兒可成為『那個女孩』，就像喬州的其他孩子一樣，過著幸福、真實的生活。」

他們還表示，跨性別青年是最「脆弱」的人群之一；其自殺意念發生率遠高於順性別(cisgender)的青少年。

阿肯色州的一項類似禁令於6月20日被一名聯邦法官否決。法官表示，該法可能對未成年人造成傷害，並違反了美國憲法第一、第五和第14修正案。

喬州訴訟的原告包括南方貧困法律中心(SPLC)、喬州美國公民自由聯盟(ACLU-GA)、人權運動基金會(HRC)，以及O'Melveny & Myers事務所和Caplan Cobb事務所。該訴訟是在美國喬州北區地方法院提起的。

喬州社區衛生部門(Dept. of Community Health)和喬州綜合醫學委員會(Georgia Composite Medical board)的領導人被列為訴訟的被告。

喬州 跨性別 美國公民

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