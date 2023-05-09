美國糧食濟貧組織 頒夥伴貢獻獎予台灣

圖中左起：駐邁阿密經文處處長周啟宇、國合會項恬毅祕書長、糧食濟貧組織(FFTP)總裁Ed Raine及副總裁Mark Khouri。 (朱軒玟提供)

中華民國 與美國糧食濟貧組織(FFTP)，在拉丁美洲及加勒比海地區合作投入濟弱扶貧工作多年，FFTP於日前慶祝成立40周年之際，頒贈「夥伴貢獻獎」表彰及感謝中華民國過去18年來的積極參與，由總裁Ed Raine親自授獎，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇代表領獎。

與會來賓合影。左四至六：駐邁阿密經文處長周啟宇、糧食濟貧組織總裁Ed Raine，國合會項恬毅祕書長，左一范家銘，右二國合會農業工程處處長陳維平。 (朱軒玟提供)

周啟宇感謝FFTP長期以來與中華民國合作，在拉丁美洲及加勒比海地區從事慈善暨救濟工作，對受獎表示榮幸。他表示，改善當地醫療環境對脫貧及減貧至為關鍵，欣聞該組織近年來已朝協助受援國提升能力建構及完善當地公衛醫療體系等領域發展，並說明台灣在該領域也具豐富經驗，且正在幫忙中；醫療衛生不分國界，為攸關人民切身議題，台灣願持續與國際公衛網絡加強交流，並期盼未來該處有機會與FFTP就消貧、公衛等議題進行合作。他亦呼籲FFTP能為台灣發聲，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA )。

糧食濟貧組織總裁Ed Raine(右)頒發「夥伴貢獻獎」給中華民國台灣，駐邁阿密經文處長周啟宇代表接受。 (朱軒玟提供)

FFTP也於當日與中華民國財團法人國際合作發展基金會，更新簽署雙方合作備忘錄，由國合會祕書長項恬毅大使率團出席並簽署，周啟宇偕副處長范家銘見證觀禮。國合會自2005年起與FFTP在農業相關議題上密切合作，包括在海地進行贈米等。該項備忘錄簽署後，雙方合作事項將擴及公衛醫療、人道援助、氣候變遷 、性別平權及中小企業發展等面向，屆時將可嘉惠更多中南美洲及加勒比海地區需要幫助的民眾。

國合會秘書長項恬毅(前左)與糧食濟貧組織總裁Ed Raine(前右)簽署合作備忘錄，周啟宇(後左)及該組織副總裁Mark Khouri(後右)見證。 (朱軒玟提供)

FFTP為全美第17大非政府、非營利的慈善團體。自1982年起在拉美及加勒比海地區17個國家進行糧食安全、飲用水改善、造屋、急難救助及兒童照護等計畫，近年來工作更擴及包括協助拉美地區貧窮國家興建能力建構中心、地區小型衛生所，以及協助受益農民產銷自足等領域，以協助當地經濟達成可持續性發展。2022年中華民國曹仲植基金會透過駐邁經文處，與該組織合作將上百台輪椅及助行器等醫療輔助器材送往海地，造福當地行動不便的弱勢族群。