北卡首座家具博物館 下月開幕

高點市即將有北卡第一座家具博物館。(北卡商業廳臉書)

北卡 以製造家具聞名，高點市(Hight Point)更被稱為「世界家具之都」，當地聚集許多知名家具公司，而北卡第一座家具博物館 -American Home Furnishings Hall of Fame即將在此開幕，裡館內的許多收藏品都是家具公司的手工製品。

博物館首席執行官麥克尼爾(Karen McNeill)接受福斯新聞採訪時表示，遊客走進這座建築時將會受到啟發，想要讓自己的家更漂亮。屆時家具公司將輪流展示他們最新款式和設計作品，每次展出達六個月。

除了家具，博物館還有一面講述家具行業歷史的故事牆，以及舉辦活動和研討會的場地。目前已經初步計畫了36場活動。該館預計在5月份向民眾開放，第二階段將建造專攻兒童使用的空間。

北卡因豐富的木材和便捷的美南鐵路運輸，早在1800年代後期便已成功發展家具業。根據北卡商業廳，北卡擁有世界上最大的家具行業貿易展、世界上最大的家具店、和世界上最大的家具製造商。高點市更被稱為「世界家具之都」。

高點市目前約有100多家家具店，擁有1000多個家具品牌。當地的Furnitureland South展廳占地超過100萬平方呎，是世界上最大的家具店，裡面展出所有主要家具品牌和風格。

現居凱瑞的林任明曾任職台灣家具商，公司以中國、越南 、孟加拉為生產基地，在該市也設置展廳。他介紹高點市為全美家具集散地，幾乎所有知名家具商都在當地設有自己的展廳，每年4月和10月的家具展，吸引全美乃至全球的家具商前去參觀、購買，是全球家具商必去的朝聖之地。