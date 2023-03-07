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挑戰重重 坎普、Rivian續推建廠計畫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Rivian的執行長R.J. Scaringe(演講者)來到喬州，與州長坎普及其他領導人一同慶祝「Rivian日」。(坎普推特)
Rivian的執行長R.J. Scaringe(演講者)來到喬州，與州長坎普及其他領導人一同慶祝「Rivian日」。(坎普推特)

電動車廠Rivian的執行長日前訪問喬治亞州議會大廈，並與州領導們一同慶祝「Rivian日」，此舉是近日該公司面臨供應鏈問題及喬州建廠相關訴訟之際，與喬州繼續鞏固友誼並落實50億元車廠計畫的最新努力。

Rivian日前表示，由於供應鏈問題，他們在2022年損失了68億。為彌補損失，Rivian預計今年將在其伊利諾州現有工廠生產約5萬輛汽車，是其2022年產量的兩倍多。公司並承諾股東，今年將縮小虧損額。

執行長斯卡林奇(R.J. Scaringe)在接受亞特蘭大憲報(AJC)採訪時表示，公司未來的盈利能力取決於計畫中的喬州車廠，該廠將生產一款針對大眾市場的新型跨界車，「公司未來的規模和增長都取決於這個計畫。我們沒有其他選擇跟替代方案。此案勢在必行。」

喬治亞州1日於州議會前慶祝「Rivian日」。右四起為Rivian執行長R.J....
喬治亞州1日於州議會前慶祝「Rivian日」。右四起為Rivian執行長R.J. Scaringe，及州長坎普夫婦。(坎普推特)

該計畫將在摩根郡(Morgan)和沃爾頓郡(Walton)南部設立電動車廠，預計雇用7500人。

日前因地方政府向Rivian提供財產稅優惠的細節，引發了一場法律糾紛。廠址附近居民提出的法律質疑促使當地法官否決了約7億元的減稅優惠。目前該案由上訴法院審理中。

根據該公司的經濟發展協議，如果訴訟在5月前未能以有利於該州的方式結束，Rivian有權終止與喬州協議。州長坎普(Brian Kemp)告訴AJC，「我對我們的法律立場非常有信心」。

「Rivian日」的活動與先前1月份慶祝起亞(Kia)的活動相呼應，兩者都突顯了喬州作為全美電動車製造領導者的崛起。

起亞的母公司現代汽車集團(Hyundai)正在沙凡納(Savannah)附近建設價值55.4億元的電動車廠，並與SK Innovation合作在巴托郡(Bartow)建設價值數十億元的電動車電池工廠。上周，他們並提交了區域影響開發申請以供監管審查。

州議會日前還批准了一項法案，允許在全州內擴大電動汽車充電站，加強該州的電動車基礎設施。

即便如此，此案仍然存在不確定因素。州眾議會和參議會的預算編列者，沒有在該州年度預算中將坎普要求納入，即5600萬建立Rivian員工培訓中心的項目列入本財年計畫。他們指出，此款明年才會需要。

儘管其激勵措施的法律困境仍未明朗，但該廠址的整地工作已經進行了好幾個月。

斯卡林奇說，「許多場地準備的工作已在進行中。它象徵著我們的信心。」

在與投資者召開第四季度財報電話會議後，Rivian的股價暴跌，日前更出現新低每股不到16元。該公司於2021年首次上市時，股價最高達到每股近130元。

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