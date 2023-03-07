喬州65郡無兒科醫生 州長坎普推動培訓

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前在宣布彌補該州醫師短缺問題的合作計畫發布會上說。喬州 的小兒科醫生十分短缺，該州目前雖有2048位兒科醫生，但「大約有65個郡沒有兒科醫生」，

日前，亞特蘭大 兒童醫院(Children's Healthcare of Atlanta)宣布將與莫瑟爾大學(Mercer)醫學 院合作，增加兒科醫生人數，並培訓和支持那些已經在該州農村地區工作的醫生。

「我們設立了一個2億元的專項基金，每年將提供資金來幫助支持我們在喬州農村地區的工作，」亞特蘭大兒童醫院首席執行長Donna Hyland在記者會上表示。

部分資金將用於為在莫瑟爾大學醫學院攻讀兒科專業的學生提供獎學金。

從今年開始，亞特蘭大兒童醫院將為10名學生支付全額學費。接受者必須同意在完成實習後，至少在喬州農村工作四年。

「我們將改變農村兒童獲得醫療保健的途徑，」莫瑟爾大學醫學院院長Jean R. Sumner說。她也表示，改善兒童的健康最終會改善成人的健康。

除獎學金外，該合作關係還將為醫生提供培訓；通過準備兒科的設施，幫助鄉村醫院「為兒童做好準備」(kid ready)；並擴大以提高意識和預防自殺為重點的心理健康服務。