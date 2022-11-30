歲末佳節聚餐 北卡維克郡提醒：烹煮菜餚應當心

各種肉類要用安全的溫度烹調。(美國CDC官網)

從感恩節開始就進入歲末佳節時期，大家聚餐的機會增多，北卡維克郡政府對此提醒，於佳節備餐時要留意食物安全，減少食物中毒或食源性疾病的風險。

維克郡提醒民眾，備餐時要把食材分開、徹底烹調食物、食物退冰後在兩個小時內烹煮、用巴氏消毒法消毒用來烹調含有生雞蛋 的菜餚、不要吃生麵糊或麵團、肉類要安全退冰、切實洗手。

美國疾病控制中心(CDC)在官網，則提供更詳細的年節備餐食安須知：

●將肉類和海鮮的汁液放在容器或密封塑膠袋中，防止汁液滴到其他食物。

●使用溫度計確保食物已烹調到安全的溫度。烤好的肉類要先靜置三分鐘。

●細菌可在華氏40至140度之間快速生長。冰箱的冷凍庫溫度要設置在華氏0度或以下，冷藏室在華氏40度或以下。

●製作含生雞蛋的料理，如蛋奶酒 (eggnog)、提拉米蘇(tiramisu)、凱撒沙拉醬等，要用巴氏消毒法(pasteurized)消毒過的蛋。

●烘焙餅乾、蛋糕、披薩所用麵團中，可能含有大腸桿菌或沙門氏菌，不要讓孩子品嘗。

●在冰箱或用微波爐解凍火雞。若在水槽裡用冷水解凍，每30分鐘換一次水。不要放在流理台上解凍。火雞必須在安全溫度下解凍，以防細菌孳生。

●備餐前後、用餐前、處理寵物食物後、如廁或換尿布後、照顧病人前後、咳嗽或擤鼻涕後，都要用肥皂洗手。

此外，孕婦患李斯特菌病(listeriosis)的可能性是他人的十倍，這是種罕見而致命的食源性疾病，備餐和用餐時要特別小心。

孕婦不要喝未經高溫 消毒的牛奶或用其製成的產品；不要喝生的或未經高溫消毒的果汁和蘋果酒；不要吃放在冷藏架上的煙燻海鮮，選擇袋裝、不須冷藏的煙燻海鮮；避開節日飲料，酒精會影響寶寶的生長和發育；完全不要喝蛋奶酒(eggnog)，除非確定裡面不含酒精，且蛋和牛奶均已經過巴氏消毒法消毒。