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調查：亞裔選民或成北卡選戰勝敗關鍵

記者王明心／北卡羅來納州報導

一項由北卡亞裔第二代組成的北卡亞裔聯合會(NCAAT)和加州聖地牙哥州大學(UCSD)美國移民政策中心合作的民意調查顯示，搖擺州北卡的候選人忽視了亞裔選票，而此族群可能是決定選戰勝敗的關鍵。

據估計，北卡約有21.6萬美籍亞裔和太平洋島民(AAPI)，是北卡增長最快的種族，而且大部分都不屬於任何黨派，亞裔選民的選擇有可能影響選舉結果。今年選舉只有39%的AAPI選民接到政黨聯繫，顯示許多競選團隊忽視了亞裔這個可能決定勝選的關鍵族群。

這是針對亞裔選民對北卡中期選舉態度的首度調查。結果發現，和大多數美國人一樣，全民醫保(38%)和降低處方藥價格(38%)是亞裔最關心的公共衛生問題。

另外，亞裔最關心的公共安全問題包括針對有色人種的仇恨犯罪(43%)和槍枝管制問題(43%)。除了與政黨的接觸有限外，80%在家裡說非英語語言的亞裔選民說，他們從未收到過以母語發行的選舉文宣。

該會印裔執行主任可娜如(Chavi Khanna Koneru)表示，亞裔選民可幫助有議題共鳴的候選人贏得期中選舉。她以今年7月Mario Benevente僅以六票之差贏得選舉，成為北卡首位韓裔市議員為例，說明候選人因亞裔支持可獲類似成功。

該會鼓勵亞裔多參與政治，可藉短信、上門拜訪、打電話、郵寄、投票等方式支持心儀的候選人。調查結果可查看：www.ncaat.org/poll2022。

亞裔 北卡 韓裔

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