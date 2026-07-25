聯邦裁員衝擊 華府1年流失10萬職缺
華府都會區政府委員會(Metropolitan Washington Council of Governments，COG)最新公布的數據顯示，受到聯邦政府大幅裁員影響，華府都會區在2025年5月至2026年5月間共流失10萬500個工作機會，其中超過一半為聯邦政府職位，使區內聯邦就業人數降至30年來最低水準。
報告指出，過去一年共減少10萬500個職缺，其中5萬4500個為聯邦政府職位。自2025年1月至2026年5月，華府都會區聯邦雇員人數由37萬5800人降至31萬2500人，創下近30年新低。
COG表示，華盛頓-阿靈頓-亞歷山卓(Washington-Arlington-Alexandria)都會區，是全美聯邦政府雇員比例最高的地區，因此聯邦裁員對當地勞動市場衝擊尤其明顯。
除政府部門外，專業與商業服務業同樣受到波及，較去年同期減少約3萬2100個工作機會，顯示聯邦縮編效應已擴及民間企業。
儘管如此，維吉尼亞州亞歷山卓市就業市場仍相對穩定。截至2026年4月，當地失業率為3.1%，雖高於一年前的3.0%，但仍低於華府都會區平均的3.9%，也低於全美4.0%的失業率。
COG資料顯示，自2018年以來，亞歷山卓市失業率一直維持低於華府都會區及全國平均水準。截至2026年5月，當地就業人口約9萬6006人。
另一方面，華府地區通膨壓力持續升高。2026年5月，華府都會區通膨率升至4.1%，高於3月的3.0%，更較去年同期的1.9%增加逾一倍；全美同期通膨率則由3月的3.3%升至4.2%。
這項數據來自COG建置的「區域經濟監測系統」(Regional Economic Monitoring System)，該系統追蹤哥倫比亞特區、馬里蘭州郊區及北維吉尼亞地區的就業、失業、通膨、住宅興建及聯邦政府人力變化等重要經濟指標，以掌握華府都會區整體經濟走勢。
COG數據顯示，2025年5月至2026年5月間華府都會區共流失10萬500個工作機會，其中5萬4500個來自聯邦政府職位，主要原因就是聯邦政府大幅裁員與縮編。 自2025年1月至2026年5月，華府都會區聯邦雇員由37萬5800人降至31萬2500人，跌至近30年新低，顯示聯邦裁員已明顯改變當地勞動市場結構。 截至2026年4月，亞歷山卓市失業率為3.1%，低於華府都會區3.9%與全美4.0%；但2026年5月華府都會區通膨率升至4.1%，較3月與去年同期明顯走高。
精華 FAQ
COG數據顯示，2025年5月至2026年5月間華府都會區共流失10萬500個工作機會，其中5萬4500個來自聯邦政府職位，主要原因就是聯邦政府大幅裁員與縮編。
自2025年1月至2026年5月，華府都會區聯邦雇員由37萬5800人降至31萬2500人，跌至近30年新低，顯示聯邦裁員已明顯改變當地勞動市場結構。
截至2026年4月，亞歷山卓市失業率為3.1%，低於華府都會區3.9%與全美4.0%；但2026年5月華府都會區通膨率升至4.1%，較3月與去年同期明顯走高。
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