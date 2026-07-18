華府空污警報 馬里蘭大學籲及早因應衝擊

受到加拿大野火濃煙影響，華府地區面臨高溫以及嚴重空污。(路透)

受加拿大 野火濃煙持續影響，華府 地區17日仍將面臨高溫及空氣污染。當局已對華府及巴爾的摩都會區發布最高級別的紫色空氣品質警報(Code Purple)，代表空氣品質對所有民眾都有害。在此同時，馬里蘭大學最新研究指出，2023年加拿大野火產生的大量煙霧，明顯增加醫療系統負擔。研究人員呼籲政府應提前規畫因應措施，降低對民眾健康及醫療成本的衝擊。

氣象專家表示，17日華府地區濃煙情況與2023年夏季加拿大野火期間相似。煙霧顏色愈深，代表空氣中細懸浮微粒濃度愈高，戶外活動時呼吸將更加困難。I-81州際公路沿線及以西地區空氣品質最差，已發布最高級別的紫色空氣品質警報。

馬里蘭大學藥學院副教授、健康運算研究所(Institute for Health Computing)研究員扎法里(Zafar Zafari)表示，最新研究分析2023年加拿大野火期間的空氣品質資料，發現馬里蘭州 共有6天因野火煙霧導致細懸浮微粒(PM2.5)濃度大幅升高，形成空污「熱點日」。

研究顯示，在這些空污最嚴重的日子，醫院就診人數較平時增加約18%至20%，醫療系統因此額外支出約240萬元。

扎法里表示，研究成果有助於公共衛生單位提前辨識最容易受到野火煙霧影響的高風險族群，及早採取防護措施，減少煙霧暴露造成的健康危害。

他指出，從歷史資料來看，加拿大野火的發生頻率與火勢強度幾乎每10年都有明顯增加趨勢，因此各地政府未來必須將野火煙霧帶來的公共衛生風險納入長期規畫，提早做好醫療資源與防疫準備，以因應日益嚴峻的氣候變遷挑戰。