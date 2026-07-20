馬州返校購物免稅周 8/9-8/15舉行 家長別錯過

馬里蘭州一年一度的返校購物免稅周(Shop Maryland Tax-Free Week)將於今年8月9日至15日舉行。(馬州主計長官方臉書)

馬里蘭州 一年一度的返校購物免稅周(Shop Maryland Tax-Free Week)將於今年8月9日至15日舉行。州主計長利爾曼(Brooke Lierman)16日在綠帶市(Greenbelt)的Beltway Plaza購物中心宣布，今年活動期間，符合資格的服飾及書包等商品將可免繳州銷售稅，協助家庭減輕返校採購負擔。

利爾曼表示，在免稅周期間，單件售價100元以下的服裝與鞋類商品，均可免繳馬里蘭州6%的銷售稅。此外，每個背包或書包前40元的購買金額也可享有免稅優惠，但除了背包之外的其他配件，則不適用免稅規定。

利爾曼指出，當前民眾生活成本持續攀升，物價與油價上漲，州政府希望透過免稅措施，盡可能降低家庭支出壓力，打造更加負擔得起的生活環境。

官員表示，這項優惠對家庭預算具有實質幫助。根據全美零售聯盟(National Retail Federation)統計，今年擁有國小至高中學齡子女的家庭，平均每名學生返校採購支出預計達863.86元。

馬州 眾議員威廉斯(Nicole Williams)表示，這項免稅計畫是州議會引以為傲的重要政策，實施近20年來，持續協助全州家庭減輕返校購物的經濟負擔。

除了讓消費者受惠外，地方商家也認為免稅週有助帶動商機。位於Beltway Plaza購物中心的Shoe Box鞋店老闆亞伯拉罕(Pierre Abraham)表示，免稅周吸引更多家庭前來購物，不僅讓消費者節省開支，也為在地中小企業帶來更多成長機會，在返校旺季創造可觀商機。

此外，今年馬州免稅周也同步推出社群影音競賽。消費者只要在社群媒體分享返校購物心得、戰利品及省錢成果影片，就有機會獲得250元、500元及1000元現金獎勵。