華府蓮花開了 肯尼爾沃思水生花園湧人潮

肯尼爾沃思水生花園內蓮花綻放。(肯尼爾沃思水生花園官方臉書)

一年一度的「蓮花與睡蓮節」(Lotus and Water Lily Festival)即將在7月18日、19日登場，位於華府 東北區的肯尼爾沃思水生花園(Kenilworth Aquatic Gardens)屆時將吸引大批民眾前往欣賞陸續綻放的蓮花與睡蓮，感受首都難得一見的自然濕地景觀。

肯尼爾沃思水生花園歷史可追溯至20世紀初，由Walter Shaw種植蓮花，1938年由美國國家公園管理局(National Park Service)接管，保存沿阿納卡斯蒂亞河(Anacostia River)的池塘與濕地。

來自馬里蘭州洛克維爾(Rockville)的George Shaw首次造訪花園，直呼景色令人驚豔，「很難相信這裡竟然就在華府市區，真的太美了。」

不少遊客沿著步道漫步、拍照賞花，也對園區豐富的自然生態讚譽有加。居住華府多年的霍斯特德－沃瑞爾 (Barby Halstead-Worrell)表示，園區與一般人印象中的華府截然不同，「這裡一直延伸到視線盡頭，鳥鳴不斷、蜻蜓飛舞，就像魔法世界一樣。」

雖然園區位於城市之中，但四周濕地與荷塘讓人彷彿置身郊外，僅偶爾飛越的班機提醒遊客仍身處首都。園內可見情侶攜手散步、親友聚會，也有人選擇在此慶生或舉辦寶寶性別揭曉派對，氣氛熱鬧。

在華府居住四年半的伍斯滕伯格(Lauren Wustenberg)戴著草帽、手持望遠鏡前來賞鳥。她表示，園內種植不同品種的蓮花，整個夏天都能欣賞不同花況。

今年「蓮花與睡蓮節」將於18日、19日上午10時至下午6時舉行，以慶祝美國建國250周年為主題，規畫藝術、音樂、文化及健康體驗等系列活動，邀請民眾共賞夏日花海與濕地生態。