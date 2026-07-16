愛犬誤觸烤麵包機 馬州民宅失火3寵物燒死

馬里蘭州消防辦公室表示，一場意外住宅火警造成三隻寵物死亡。（阿賓登消防隊）

馬里蘭州 消防辦公室(Office of the Maryland State Fire Marshal)表示，哈福德郡(Harford County)貝爾坎普(Belcamp)一戶民宅10日晚間發生火警，初步調查顯示，火災疑因家中寵物 犬跳上廚房流理台，不慎啟動烤麵包機，引燃周圍可燃物所致，三隻寵物不幸喪生，房屋也嚴重受損。

消防人員表示，當天下午5時33分左右，阿賓登消防隊(Abingdon Fire Company)接獲報案，趕赴Foxglove Court 4319號一棟獨立住宅滅火。火勢起於廚房，消防人員約20分鐘後控制火勢。

事發時屋主不在家，鄰居發現火警後及時救出名為Bo與Addie的兩隻狗。不幸的是，另一隻名叫Dakota的狗，以及兩隻貓未能逃生，命喪火場。

消防辦公室指出，初步調查認定火災屬意外事故。調查人員透過屋內Ring居家監視器畫面發現，狗狗Bo跳上廚房流理台時，不慎碰觸烤麵包機開關，導致烤麵包機啟動，進而引燃附近可燃物，最終造成火勢迅速蔓延。

消防人員表示，監視器畫面協助調查人員迅速確認起火點及火災原因。整棟房屋因火焰、高溫、濃煙、煤灰及滅火用水造成嚴重損毀，損失仍待進一步評估。

消防單位提醒民眾，離家前應關閉烤麵包機、電磁爐等小型家電電源，避免寵物誤觸開關引發火災，同時建議避免將可燃物放置於廚房檯面或電器周圍，以降低居家火災風險。