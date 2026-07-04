維州弗堡7高中生 參與中國研修收穫豐富
響應「未來5年邀請5萬名美國青少年赴華交流計畫」，來自維吉尼亞州弗(Fredericksburg)4所不同高中的7名華裔高中生，與8名普渡大學學生組成研習團，參加由中國教育國際交流協會資助、河北大學國際合作處主辦的「燕趙歷史文化國際青年人文交流活動」10天研修圓滿落幕。
這場兼具文化尋根與國際交流的難得機會，得益於瑪麗華盛頓大學外文系唐洪波老師的積極奔走與運作。唐於5月底獲悉由官方牽頭且全額資助(含中美往返機票)的計畫資訊後，立即在弗堡華人社區發布消息，成功幫助這群15至18歲的華裔青少年順利成行。
研習團在帶隊老師高麗娟博士全程陪伴下，行程豐富精采。學子們不僅參觀了直隸總督府、保定軍校、清西陵及北京鳥巢、奧運博物館，更親身體驗了非遺皮影戲、中藥香囊製作與國粹京胡賞析。踏上八達嶺長城與走訪蓮池書院，更讓這群學生開闊眼界、增長見識。
參與者包括來自維吉尼亞州弗雷德里克斯堡4所不同高中的7名華裔高中生，並與8名普渡大學學生組成研習團，一同前往中國參加文化交流研修活動。 活動由中國教育國際交流協會資助，河北大學國際合作處主辦，屬於「燕趙歷史文化國際青年人文交流活動」，且包含中美往返機票等全額資助。 研習團走訪直隸總督府、保定軍校、清西陵、八達嶺長城等地，也參觀北京鳥巢與奧運博物館，並體驗皮影戲、中藥香囊製作與京胡賞析。
精華 FAQ
參與者包括來自維吉尼亞州弗雷德里克斯堡4所不同高中的7名華裔高中生，並與8名普渡大學學生組成研習團，一同前往中國參加文化交流研修活動。
活動由中國教育國際交流協會資助，河北大學國際合作處主辦，屬於「燕趙歷史文化國際青年人文交流活動」，且包含中美往返機票等全額資助。
研習團走訪直隸總督府、保定軍校、清西陵、八達嶺長城等地，也參觀北京鳥巢與奧運博物館，並體驗皮影戲、中藥香囊製作與京胡賞析。
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