社交孤立 長者占全美受騙者3成且失金最多

消費者行動的外展主任張毓潔(左至右)、Nelson Santiago，以及希林的陳麗君、Amy Huang均出席了講座。(特派員黃惠玲／攝影)

由於累積財富較多、科技資訊不對等，加上社交孤立等三大因素，使長者成為最容易被詐騙集團 鎖定的目標群，消費者行動(Consumer Action)外展部經理張毓潔(Jamie Woo)25日在芝城華埠 的一場針對長者的演講中表示，數據顯示全美每10名受騙者中，長者占了三成，而長者被騙金額更遠超其他年齡層。

根據聯邦調查局的「高齡詐騙報告」，長者不僅在受害者人數上佔了近三成，在財務損失金額上更是所有年齡層中最高、最慘重的。此外， 聯邦貿易委員會(FTC)發布的消費者前哨網絡(Consumer Sentinel Network)年度報告，也直指詐騙受害者中，60歲以上長者的占比約在28%至32%間。

張毓潔在華埠希林協會的舉辦的防詐演講中分析，長者之所以受害人數多且財務損失最為慘重，核心原因並非他們缺乏智慧，而是因為他們具備了「累積財富較多」、「科技資訊不對等」以及「社交孤立與獨居」這三大容易被犯罪集團鎖定的特徵。

她說，長者經過大半輩子的打拼，通常擁有較為豐厚的退休金 、積蓄或房產，手頭上擁有隨時可動用的現金。這項特徵讓他們自然而然地成為詐騙集團眼中的首要目標，犯罪分子往往會精心設計「假投資高報酬」或「假銀行帳戶通報異常」等劇本，誘騙長者掏出大筆積蓄。

其次是科技資訊的不對等。隨著科技日新月異，各類新型態的詐騙手法如AI變聲變臉詐騙、加密貨幣投資、以及真假難辨的網路釣魚連結層出不窮。許多年長者對這些新興科技的運作方式和潛在風險防範意識較低，極易被詐騙集團利用高科技的技術手段盲目矇騙。

最後是社交孤立與獨居的現狀。許多年長者在退休後過著獨居生活，與外界的日常接觸與社交網絡逐漸減少。當他們接到自稱政府機關(如國稅局 IRS、社會安全局)的恐嚇威脅電話，或是假冒孫子出車禍、被綁架的緊急求救電話時，往往會因為驚慌失措，且身邊沒有可以即時商量與求證的親友，最終在孤立無援的心理壓力下立刻匯款。

張毓潔呼籲長者應要事先做好預防措施，例如上網登記謝絕來電名單(Do Not Call Registry)，以減少騷擾電話的轟炸。此外，她也提醒，政府與金融機構絕對不會在電話中主動索取民眾的個人密碼或敏感帳戶資訊，只要任何投資機會都要提高警覺。

張毓潔的防詐講座吸引許多長者參與。(特派員黃惠玲／攝影)

張毓潔提醒長者做好防詐預防措施。(特派員黃惠玲／攝影)