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年輕人買房難 大華府父母用這2招幫子女

特派員黃惠玲／綜合報導
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當前的房地產市場對所有人來說都充滿挑戰，但對於大華府初次購屋的年輕人而言，情況尤為艱困。為了順利成家，不少年輕買家紛紛轉向父母求助，在爸媽的資金支持下才得以順利取得人生第一套房子的鑰匙。

指南針房地產公司(Compass Real Estate)的大華府地區資深房仲莫拉魯(Eldad Moraru)表示。「現在年輕買家面臨的最大挑戰就是『負擔能力』。你可以看到，他們正受到來自多個方向的經濟重擊，」

莫拉魯指出，在許多案例中，父母選擇在當下就將一部分的「遺產」提前贈與子女，以此來資助他們支付頭期款及其他購屋相關費用。

雖然各家貸款機構的要求不盡相同，但在申請房貸的過程中，通常只需要準備一封由父母簽署、證明這筆資金是「贈與而非借貸」的聲明信，即可合法使用這筆款項。這筆及時雨對降低未來的每月還款額有著決定性的影響。

莫拉魯解釋：「如果你只拿得出5%或10%的頭期款，你就必須強制購買個人房貸保險(PMI)；但如果有了父母的資助，讓頭期款成數達到20%，你就不用再繳納房貸保險，這會讓每個月的還款壓力大幅減輕。」

對於無法一次拿大筆現金出來的父母，莫拉魯也提出了另一種靈活的替代策略。這個方法專為剛畢業、住在家裡工作或待業的社會新鮮人所設計：父母可以象徵性地向子女收取「房租」，但私下將這筆錢存起來。 等到未來子女存到一定程度、準備好出外買房時，父母再將這筆累積的「租金」當作購屋基金全數奉還。

「這本質上是在教他們如何建立自己的儲蓄，同時也能讓他們習慣每個月將一部分的薪水撥作住房開銷。你知道的，對於剛走出校園的孩子來說，這是一個全新的理財觀念，」莫拉魯說。

莫拉魯說，給予成年子女財務上的協助，並不意味著要推動他們去購買超出自身負擔能力的豪宅，「你絕對不會希望看到自己的孩子因為買房而過得兩袖清風、淪為『房奴（House poor）』。

不過，莫拉魯也提醒長輩在過程中切勿過度干涉：「我發現有時父母會把自己的生活方式和審美標準投射到孩子身上，父母必須適度退一步，因為在過去幾十年對你行之有效、讓你覺得舒適的居住模式，不見得就是現在年輕孩子真正需要的。」

精華 FAQ

  • 因為當地房市價格高、生活成本也重，初次購屋者常難湊足頭期款。父母若能資助一部分資金，就可提升購屋成功率並減輕月付壓力。

  • 做法是提前將部分資金以贈與形式給子女，申請房貸時再附上父母簽署的聲明，證明這筆錢不是借貸，便可合法用於購屋支出。

  • 這種方式能讓年輕人習慣每月固定撥出住房費用，也能在父母保存款項後，於日後買房時回饋成購屋基金，兼具理財教育與實質幫助。

華府 房地產 貸款

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