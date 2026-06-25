馬州初選揭曉 州長摩爾獲高達89.4%得票率勝選

馬州州長摩爾(前右二)在23日民主黨初選取得壓倒性支持。(摩爾競選官方臉書)

馬里蘭州初選投票結果於今日(23日)揭曉。現任民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)展現強大政治實力，在投票站關閉僅14分鐘後，美聯社便宣布摩爾勝選。他以高達89.4%的壓倒性得票率勝出。

摩爾將在11月跟曾代表共和黨 角逐州長、並獲得總統川普背書的寇克斯(Dan Cox)一決勝負。

在傳統挺藍的馬州 ，國會眾議員第一選區是唯一的共和黨陣地。現任共和黨眾議員哈里斯(Andy Harris)自2010年任職至今，在今天投票結束不久後即由美聯社宣布在黨內初選中勝出。他將在11月跟民主黨出爐的候選人史瓦爾茲(Dan Schwartz)爭取勝選。

本次初選最具歷史意義的變動發生在第五國會選區。在國會眾議院 服役長達46年、歷經雷根總統時代至今的民主黨政壇常青樹霍耶(Rep. Steny Hoyer)宣布退休，為該選區帶來了實質上的世代交替。

由於該區傳統上為民主黨鐵票區，民主黨黨內初選戰況空前激烈，共計24名候選人擠進選票。美聯社宣布最終由博阿福(Adrian Boafo)勝出，共和黨候選人則是查費(Chris Chaffee)。

在第六國會選區，民主黨內部演變成一場驚人的財力大戰。現任眾議員德拉尼(April McClain Delaney)成功取得參選資格，她11月將面臨的挑戰者正是該職位的前任者特隆(David Trone)，聯邦選舉委員會(FEC)數據顯示，雙方均在選戰中投入了數百萬元的個人資產。

國會第二選區投票結果，民主黨勝選人為歐斯澤斯基(Johnny O Olszewski)，共和黨則由瓦歷斯(Dave Wallace)取得勝利。第三國會選區民主黨候選人由艾佛瑞斯(Sarah Elfreth)取得資格，她將迎戰共和黨候選人佛勞爾斯(Berney Flowers)。第四選區民主黨候選人伊維(Glenn Ivey)，共和黨為麥克德摩特(George E. McDermott)。