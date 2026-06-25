我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

馬州初選揭曉 州長摩爾獲高達89.4%得票率勝選

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬州州長摩爾(前右二)在23日民主黨初選取得壓倒性支持。(摩爾競選官方臉書)
馬州州長摩爾(前右二)在23日民主黨初選取得壓倒性支持。(摩爾競選官方臉書)

馬里蘭州初選投票結果於今日(23日)揭曉。現任民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)展現強大政治實力，在投票站關閉僅14分鐘後，美聯社便宣布摩爾勝選。他以高達89.4%的壓倒性得票率勝出。

摩爾將在11月跟曾代表共和黨角逐州長、並獲得總統川普背書的寇克斯(Dan Cox)一決勝負。

在傳統挺藍的馬州，國會眾議員第一選區是唯一的共和黨陣地。現任共和黨眾議員哈里斯(Andy Harris)自2010年任職至今，在今天投票結束不久後即由美聯社宣布在黨內初選中勝出。他將在11月跟民主黨出爐的候選人史瓦爾茲(Dan Schwartz)爭取勝選。

本次初選最具歷史意義的變動發生在第五國會選區。在國會眾議院服役長達46年、歷經雷根總統時代至今的民主黨政壇常青樹霍耶(Rep. Steny Hoyer)宣布退休，為該選區帶來了實質上的世代交替。

由於該區傳統上為民主黨鐵票區，民主黨黨內初選戰況空前激烈，共計24名候選人擠進選票。美聯社宣布最終由博阿福(Adrian Boafo)勝出，共和黨候選人則是查費(Chris Chaffee)。

在第六國會選區，民主黨內部演變成一場驚人的財力大戰。現任眾議員德拉尼(April McClain Delaney)成功取得參選資格，她11月將面臨的挑戰者正是該職位的前任者特隆(David Trone)，聯邦選舉委員會(FEC)數據顯示，雙方均在選戰中投入了數百萬元的個人資產。

國會第二選區投票結果，民主黨勝選人為歐斯澤斯基(Johnny O Olszewski)，共和黨則由瓦歷斯(Dave Wallace)取得勝利。第三國會選區民主黨候選人由艾佛瑞斯(Sarah Elfreth)取得資格，她將迎戰共和黨候選人佛勞爾斯(Berney Flowers)。第四選區民主黨候選人伊維(Glenn Ivey)，共和黨為麥克德摩特(George E. McDermott)。

精華 FAQ

  • 現任民主黨州長摩爾在投票站關閉後僅14分鐘便被美聯社宣布勝出，並以89.4%的得票率拿下黨內初選，展現極強的政治動員能力。

  • 因為在國會眾議院服務46年的民主黨資深議員霍耶宣布退休，結束長年任期，讓傳統民主黨鐵票區出現世代交替，初選因此吸引24名候選人角逐。

  • 第二到第六選區的黨內候選人已陸續出線，包括歐斯澤斯基、艾佛瑞斯、伊維等民主黨人，將分別對上共和黨對手，另第五與第六選區競爭尤其激烈。

馬州 共和黨 眾議院

上一則

20年來首次 喬州更新州級保護物種名錄

下一則

不堪稅負沉重 逾半伊州人想出走 印州列首選

延伸閱讀

馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選

馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選
紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利
3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目

3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目
紐約第3選區重演兩年前對決 蘇奧齊與李佩特里再爭國會席位

紐約第3選區重演兩年前對決 蘇奧齊與李佩特里再爭國會席位

熱門新聞

蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)

戰力爆表 蘇格蘭球迷差點喝垮波士頓

2026-06-19 09:36
Model 3示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

德州男用特斯拉自駕模式 失控衝進屋子撞死婦

2026-06-22 20:06
歐巴馬總統中心位於芝加哥南區的傑克森公園。(歐巴馬總統中心提供)

8.5億打造 華裔錢以佳設計 歐巴馬總統中心明天開幕

2026-06-17 15:30
密西西比州塞納托比亞警局。 14日下午當地發生一起疑似商店竊盜案，員警對企圖逃逸的車輛開槍，造成一名1歲男嬰不幸身亡。(美聯社)

密西西比警追逃逸沃爾瑪竊賊 打死車內嬰兒

2026-06-17 20:16
圖為芝加哥警方辦案，非文中當事地。(路透資料照) 路透通訊社

芝加哥爆大規模槍擊案 歹徒開車掃射釀13傷後逃逸

2026-06-21 15:11
「艾文斯頓地方賠償委員會」主席西蒙斯(Robin Rue Simmons)為該市「黑人住房歷史賠償計畫」的主導推動者。(美聯社)

每人2.5萬元飛了？伊州非裔住房賠償案遭聯邦叫停

2026-06-19 10:40

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒