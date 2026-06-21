華府初選進步派逆襲 政治版圖洗牌 學者分析原因

華府初選告一段落。(華府選委會)

華府 初步的早期投票 統計，當地政壇正掀起一股強勁的「進步派(Progressive)」浪潮。若此趨勢持續不變，將宣告華府政治版圖迎來巨大洗牌。

具「民主社會主義者」背景的現任華府議員路易斯·喬治(Janeese Lewis George)目前在民主黨 市長初選中保持領先；而華府議員懷特(Robert White)則成功奪下民主黨的聯邦眾議院不投票代表(Delegate)提名。

由於華府選民結構高度傾向民主黨，初選的勝負往往直接決定了11月大選的最終贏家。然而，這次初選的投票率以及候選人的勝出，正形塑著特區未來的政治走向。

政治分析家指出，華府市民對當前高昂生活成本的集體挫折感，加上全美政治大環境的動盪，是推動這波進步派逆襲的核心因素。

喬治華盛頓大學(George Washington University)政治學教授達萊克(Matthew Dallek)表示，初選結果顯示，華府正逐步告別以往傳統的執政風格。「進步派運動迎來了爆發性的成長，獲得了顯著的民意支持，」他指出，華府過去的領導層歷史上多出自民主黨內較溫和的「中左翼(Center-Left)」，現任華府市長包瑟(Muriel Bowser)便是這種傳統溫和建制派的代表。

達萊克表示，「生活可負擔性」是這次左右選民投票的關鍵，「許多市民都深刻感受到這座城市已變得太過昂貴。路易斯·喬治、懷特等人，正如紐約的曼達尼(Zohran Mamdani)一樣，成功激發並捕捉到了這種不滿情緒。」

除了地方經濟民生問題，聯邦層級的政治環境也激化了地方選情。達萊克分析，川普第二任期及其施政對特區帶來的衝擊，正強烈影響著華府選民的心理。許多選民正在尋找願意與聯邦政府正面硬碰硬、捍衛華府權益的領導人。

「就選民投票選擇一種『更具對抗性』的執政姿態而言，我們確實從這次初選結果中看到了這種跡象，」達萊克說，這種轉變不僅反映了地方的怨氣，更體現了整個民主黨內部更大範圍的集體不滿與焦慮。

華府以外的政治效應也對本地選情產生了微妙影響。曼德尼特別點名了紐約市新一代政治明星左派市長所帶動的政治氣勢，「如果曼達尼沒有勝出並崛起，很難說華府的進步左派是否能在這場2026年的初選中取得如此亮眼的成績。」

隨著初選結果逐步底定，這股新興的進步派海嘯能否順利延續到11月的大選，進而為華府帶來長期的政治與政策結構性轉變，全美政壇正拭目以待。