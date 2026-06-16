華府初選16日投票 首次採用排序複選

華府選委會積極推動選民在16日初選日投票。(華府選委會臉書)

華府 將在16日舉行初選投票 ，其中執政長達12年的現任市長包瑟(Muriel Bowser)不再尋求第四任期；同時，在國會為華府發聲長達36年的聯邦眾議院代表諾頓(Eleanor Holmes Norton)也決定交棒。兩大核心空缺引發多位現任市議員轉戰參選，進而連帶釋出多個議員席次。

由於華府政治版圖極度偏藍，16日的政黨初選幾乎等同於地方大選的決戰。此外，本次選舉也將是華府歷史上首度採用「排序複選制」(Ranked Choice Voting)。

「排序複選制」允許選民在填寫選票時，不再只是「候選人多選一」，而是可以依照個人喜好程度，為最多5名候選人進行排序。選民亦可選擇只填寫第一志願，將其餘留白。但切記不可重複列出同一位候選人，也不可以在同一順位欄圈選多人或跳格畫記(例如只選了第一和第三志願，卻跳過第二志願)，以免形成廢票。

本次初選民主黨、共和黨 、建州綠黨(Statehood Green Party)等各自選出代表。主要熱門職缺與參選陣容如下：

華府市長：民主黨內競爭激烈，包含Lewis George、Goodweather、Johnson、McDuffie、Orange、Sampath、Solomon等人；共和黨未派人，建州綠黨由Robert Gross出戰。

國會眾議會代表(Delegate)：民主黨由Holbrook、Jaczko、Pinto、White、Zalesne爭奪出線；共和黨為Denise Rosado；建州綠黨為Kymone Freeman。

市議會主席(Council chair)：民主黨現任主席孟德爾森(Phil Mendelson)尋求連任，迎戰共和黨的Abi-Ananiah Prudent。

市檢察總長(Attorney general)：民主黨現任總長席瓦布(Brian Schwalb)面臨黨內J.P. Szymkowicz的挑戰；共和黨由Manuel Rivera參選。