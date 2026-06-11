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維州大巴車禍5死 警方公布涉案華裔司機照片

特派員黃惠玲／綜合報導
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美國國家運輸安全委員會(NTSB)調查車禍現場。(NTBS)
美國國家運輸安全委員會(NTSB)調查車禍現場。(NTBS)

維吉尼亞州斯塔福德郡(Stafford County)警方表示，I-95高速公路5月29日重大連環車禍涉案巴士司機48歲董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)已於9日出院，並轉收押拉帕漢諾克地區監獄(Rappahannock Regional Jail)，警方並公布造成5死44傷事故的司機照片。

當局公布維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)
當局公布維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

根據警方說法，董靖生目前面臨五項「過失殺人罪」(involuntary manslaughter)以及1項魯莽駕駛輕罪指控(reckless driving misdemeanor)。檢方指出，事故發生於施工路段附近，當時前方車流減速，涉案客運巴士未能及時煞停，直接追撞前方車陣，進而引發涉及至少7輛車的連鎖碰撞事故，其中包含該輛巴士。

警方已確認死者身分，包括來自麻州格林菲爾德(Greenfield)的45歲男性、44歲女性、13歲女孩及一名7歲男孩的四口之家，另有一名2來自麻州伍斯特市(Worcester)的25歲女性也不幸罹難。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)與維州州警持續調查事故原因。初步調查顯示，事故發生於凌晨約1時，當時施工區前方車流減速，巴士撞上前方車輛後引發連鎖反應。

此外，檢方已要求調取包括美國首都環線高速(I-495)美國軍團大橋(American Legion Bridge)及伍德羅·威爾森大橋(Woodrow Wilson Bridge)等路段的車牌辨識系統影像與監視錄影，以釐清車輛進入事故路段前的行駛情況。

斯塔福德郡地方檢察官辦公室表示，調查人員也將訪談巴士乘客、施工現場工作人員，並全面審查司機背景，包括駕照資格、駕駛紀錄與身心狀況。

針對此事故，美國客運業協會(United Motorcoach Association)表示，涉事公司E&P Travel並非其會員，但主張客運巴士整體仍屬安全交通工具。

該協會指出，依據美國聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)規範，商業巴士駕駛必須接受藥物與酒精檢測，並定期接受車輛安全檢查，同時有駕駛工時限制以避免疲勞駕駛。所有客運巴士亦須配備安全帶，多數新型車輛已搭載電子穩定控制系統(ESC)及進階煞車系統，以降低事故風險。

協會發言人表示，整體而言，巴士的死亡率仍低於小客車等其他交通工具。

全案10日在斯塔福德郡地方法院與巡迴法院分別進行審前程序階段聽證。

維州州警在車禍現場。(維州州警)
維州州警在車禍現場。(維州州警)

精華 FAQ

  • 事故共造成5人死亡、44人受傷，並涉及至少7輛車連環碰撞。死者包括麻州一個四口之家及另名年輕女性，災情相當嚴重。

  • 48歲司機董靖生已出院並被移送拉帕漢諾克地區監獄，面臨五項過失殺人罪與一項魯莽駕駛輕罪指控，後續將接受法院審理。

  • 調查將結合NTSB與州警結果，調閱I-495及兩座大橋的車牌辨識與監視影像，並訪談乘客、施工人員，審查司機資格、紀錄與身心狀況。

維州 華裔 維吉尼亞州

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